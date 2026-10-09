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Неда Украден открила тајну младоликог изгледа: ''Не можеш само ићи по салонима и затезати се''

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09.10.2026 18:04

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Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Фото: YouTube/Screenshot/Neda Ukraden

Неда Украден важи за једну од најњегованијих пјевачица на јавној сцени, а њен младолик изглед и енергија годинама привлаче пажњу.

Публика је често пита у чему је тајна њене виталности, а пјевачица не крије да иза доброг изгледа стоје труд, дисциплина и брига о себи.

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Неда је сада објаснила да се не ослања само на козметичке третмане и естетске захвате, већ сматра да је физичка активност подједнако важна за очување форме и енергије, нарочито када је живот испуњен наступима и бројним обавезама.

"Ја водим рачуна о себи, вјежбам. Возим, носим штикле, пјевам по неколико сати. То је и прва и друга и трећа смјена. Не можеш само ићи по естетским салонима и затезати се и притезати", истакла је пјевачица.

Како је објаснила, важно је покретати тијело и посветити пажњу дијеловима који су често оптерећени дуготрајним сједењем или стајањем. Према њеним ријечима, истезање и вјежбање имају важну улогу у одржавању покретљивости и добре форме.

"Треба ту кичму истегнути, те дијелове тијела који су укочени од сједења, стајања", поручила је Неда.

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Пјевачица тако истиче да младолик изглед није само ствар спољашње његе, већ и активног начина живота. Бројни наступи, вишесатно пјевање и свакодневне обавезе захтјевају издржљивост, због чега физичку активност сматра важним дијелом своје рутине.

(Гранд)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Неда Украден

Пјевачица

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