Неда Украден открила тајну младоликог изгледа: ''Не можеш само ићи по салонима и затезати се''

Аутор:АТВ редакција
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Неда Украден важи за једну од најњегованијих пјевачица на јавној сцени, а њен младолик изглед и енергија годинама привлаче пажњу.
Публика је често пита у чему је тајна њене виталности, а пјевачица не крије да иза доброг изгледа стоје труд, дисциплина и брига о себи.
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Неда је сада објаснила да се не ослања само на козметичке третмане и естетске захвате, већ сматра да је физичка активност подједнако важна за очување форме и енергије, нарочито када је живот испуњен наступима и бројним обавезама.
"Ја водим рачуна о себи, вјежбам. Возим, носим штикле, пјевам по неколико сати. То је и прва и друга и трећа смјена. Не можеш само ићи по естетским салонима и затезати се и притезати", истакла је пјевачица.
Како је објаснила, важно је покретати тијело и посветити пажњу дијеловима који су често оптерећени дуготрајним сједењем или стајањем. Према њеним ријечима, истезање и вјежбање имају важну улогу у одржавању покретљивости и добре форме.
"Треба ту кичму истегнути, те дијелове тијела који су укочени од сједења, стајања", поручила је Неда.
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Пјевачица тако истиче да младолик изглед није само ствар спољашње његе, већ и активног начина живота. Бројни наступи, вишесатно пјевање и свакодневне обавезе захтјевају издржљивост, због чега физичку активност сматра важним дијелом своје рутине.
(Гранд)
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