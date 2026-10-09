Возила смрскана: Обустављен саобраћај због тешке несреће код Бањалуке

Аутор:Стеван Лулић
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Код Хидроелектране "Бочац", на магистралном путу Бањалука - Црна Ријека, обустављен је саобраћај због саобраћајне незгоде, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
У току је полицијски увиђај.
Како се може видјети на фотографијама објављеним у вибер групама возила су смрскана од силине удара.
За сада нема информација да ли има повријеђених у овој несрећи.
Такође се не знају ни тачне околности под којима је до несреће дошло.
Из АМС-а возаче моле за стрпљење.
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