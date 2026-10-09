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Полицајац крчио пут лоповима: Украдене бакарне жице милионске вриједности

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09.10.2026 17:06

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Фото: Ron Lach/Pexels

Четворици осумњичених за крађу 15 тона бакра милионске вриједности, на приједлог Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона које води истрагу у овом предмету, Општински суд у Великој Кладуши одредио је једномјесечни притвор.

Један од осумњичених је полицијски службеник Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона који се терети за помагање у овој тешкој крађи.

Осумњичени су ухапшени у оквиру опсежне акције органа за спровођење закона, која је изведена на подручју више кантона.

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У реализацији активности Кантоналном тужилаштву УСК и МУП-у УСК значајну подршку пружили су Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево и Кантонално тужилаштво Тузланског кантона, МУП Кантона Сарајево и МУП Тузланског кантона.

Тужилаштво терети осумњичене да су у септембру ове године на подручју царинског терминала у мјесту Дрмаљево у Великој Кладуши отуђили три полуприколице с бунтовима бакарне жице укупне тежине око 15 тона и вриједности од 900.000 евра.

Полуприколице су прво одвезли на другу локацију у Великој Кладуши, а потом су једну од полуприколица возили до Сарајева гдје су је планирали продати трећој особи. Притом се осумњичени полицијски службеник терети да је осигуравао несметан транспорт украдених полуприколица од Велике Кладуше до Сарајева, односно да се кретао испред теретног возила на путу до Сарајева, "чистећи" му пут до одредишта.

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Украдена роба накнадно је пронађена на подручју Унско-санског кантона и Кантона Сарајево. Тројица осумњичених ухапшени су на подручју Тузланског кантона, док је осумњичени полицијски службеник ухапшен у Великој Кладуши.

Свима се ставља на терет основана сумња да су као саизвршиоци или помагачи починили кривично дјело тешке крађе ради прибављања имовинске користи велике вриједности у износу од око 900.000 евра.

Притвор је предложен и одређен јер постоје нарочите околности које указују да би осумњичени боравком на слободи ометали кривични поступак и да би боравком на слободи могли поновити кривично дјело.

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Тагови :

Крађа

Велика Кладуша

Полиција

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