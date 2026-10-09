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Познат идентитет убице из села Лаштица

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09.10.2026 17:04

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Тежак злочин догодио се у петак послије подне у селу Ливоч код Гњилана, гдје се сумња да је један мушкарац убио своју супругу и пријатеља, те ранио још три особе.

Према посљедњим извјештајима, на лице мјеста одмах су изашли припадници Косовске полиције и екипе хитне помоћи. Подручје на којем се догодио инцидент је под потпуном полицијском блокадом.

У међувремену, портал Лајми.нет сазнаје да је главни осумњичени за умјешаност у овај злочин Ваљон Рамуши из села Лаштица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Црна хроника

Идентитет нападача

хапшење

убиство жене

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