Познат идентитет убице из села Лаштица

Аутор:АТВ редакција
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Тежак злочин догодио се у петак послије подне у селу Ливоч код Гњилана, гдје се сумња да је један мушкарац убио своју супругу и пријатеља, те ранио још три особе.
Према посљедњим извјештајима, на лице мјеста одмах су изашли припадници Косовске полиције и екипе хитне помоћи. Подручје на којем се догодио инцидент је под потпуном полицијском блокадом.
У међувремену, портал Лајми.нет сазнаје да је главни осумњичени за умјешаност у овај злочин Ваљон Рамуши из села Лаштица.
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