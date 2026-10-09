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Дјечак пуцао себи у врат пред друговима: Познато његово стање, отац саслушан

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09.10.2026 11:17

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Шеснаестогодишњи дјечак тешко је повријеђен у стану на Врачару када је, док је петорици другова показивао пиштољ, оружје случајно опалило и погодило га у врат.

Тинејџер је превезен у Ургентни центар, а према најновијим информацијама, налази се у стабилном здравственом стању.

Несрећа се догодила у суботу, око 21.20 сати, у Бојанској улици у Београду, док су родитељи повријеђеног дјечака били на путу у Грчкој, сазнаје Блиц.

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Према досадашњим информацијама, шеснаестогодишњак је из оставе узео нерегистровани пиштољ који је његов отац наслиједио од свог оца, како би га показао петорици другова који су били код њега у стану.

Пиштољ опалио док се дјечак играо оружјем

Тинејџер је пред друговима разгледао пиштољ и у њега ставио шаржер са мецима.

Према исказима његових другова датим полицији, неколико пута је притискао обарач, а у једном тренутку, када је пиштољ прислонио ближе себи, оружје је опалило и погодило га у врат, нанијевши му прострелну рану.

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Током увиђаја, полиција је пронашла чауру, док је зрно метка пронађено забијено у врата стана.

Рањени дјечак изашао на терасу и позвао помоћ

Упркос тешкој повреди, дјечак је остао свјестан. Одмах након рањавања ухватио се за врат и изашао на терасу.

Када су љекари Хитне помоћи стигли на лице мјеста, тинејџер је могао да разговара са њима и сам им је објаснио да се играо пиштољем и да је оружје случајно опалило.

Након указане прве помоћи превезен је у Ургентни центар.

Према најновијим информацијама, шеснаестогодишњак се налази у стабилном здравственом стању.

(Блиц)

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Тагови :

тинејџери

Врачар

Пуцњава

рањавање

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