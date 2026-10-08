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Појела пљескавицу с љубавником, изнајмила стан па позвала мужа: Убрзо је потекла крв

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08.10.2026 22:43

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Појела пљескавицу с љубавником, изнајмила стан па позвала мужа: Убрзо је потекла крв
Фото: Envato/travelarium

Бизаран љубавни троугао у једном вождовачком апартману претворио се у прави филмски обрачун у ком је замало дошло до трагедије.

Најновији детаљи истраге откривају да је преварени муж М. С. (43) први физички насрнуо на Д. Р. (43), након чега је нападнути мушкарац дохватио нож и зарио му га директно у предио бутине.

Све је почело наизглед безазленим дружењем када су се И. С. (46) и њен познаник Д. Р. нашли на Вождовцу. Након што су заједно појели пљескавицу, договорили су се да изнајме "стан на дан". Међутим, услиједио је драматичан обрт - И. С. је из апартмана позвала свог супруга М. С. и открила му тачну локацију.

Муж улетио у стан и напао ривала!

Чим је стигао на адресу, подивљали муж М. С. улетио је у просторију и одмах физички насрнуо на Д. Р. У општем метежу и усијаној атмосфери, Д. Р. је зграбио нож и сјечивом задао убодну рану М. С. у предјелу бутине.

Како се сазнаје, потпуну трагедију и фаталан исход спријечиле су двије жене које су се затекле на лицу мјеста! Оне су успјеле да улетјеле између крвавих и разјарених мушкараца и раздвоје их прије него што је дошло до још тежих повреда.

Полиција заплијенила крвави нож

Након позива, на лице мјеста изашла је полиција која је извршила увиђај и пронашла нож којим је напад извршен.

Екипа Хитне помоћи транспортовала је повријеђеног М. С. у Ургентни центар, гдје су му, на срећу, констатоване лаке тјелесне повреде.

(Телеграф)

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Тагови :

превара

Полиција

Србија

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