Урушио се дио плафона у учионици, повријеђено једно дијете

Аутор:АТВ редакција
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У Основној школи "Лаза Костић" у Ковиљу током наставе у поподневној смјени дошло је до пада дијела плафона у учионици гдје су наставу похађали ученици другог разреда.
Том приликом један ученик је задобио лакше повреде и задржан је на опсервацији на Институту за здравствену заштиту дјеце и омладине Војводине, сааопштено је из кабинета градоначелника Новог Сада.
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О догађају су одмах обавијештени Градска управа за образовање, Градска управа за инспекцијске послове, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, као и полиција и Школска управа Јужно-бачког округа. Екипе инспекције ће вечерас изаћи на терен и обавиће стручни преглед школе, након чега ће, у складу са утврђеним стањем, бити наложене неопходне мјере.
Учионица је до даљег затворена и неће бити кориштена док се не добије стручна процјена и не предузму све потребне мјере за безбједан боравак ученика.
Како се наводи у саопштењу, управа школе је о догађају обавијестила родитеље и запослене, а настава и активности за ученике биће организоване у складу са налазом и препорукама надлежних стручних служби.
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Након извјештаја надлежних инспекцијских служби, Град Нови Сад ће, у складу са утврђеним стањем и наложеним мјерама, предузети све неопходне кораке како би се обезбиједили безбједни услови за боравак и рад ученика и запослених у школи.
(Телеграф)
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