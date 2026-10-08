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Урушио се дио плафона у учионици, повријеђено једно дијете

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08.10.2026 19:13

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Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У Основној школи "Лаза Костић" у Ковиљу током наставе у поподневној смјени дошло је до пада дијела плафона у учионици гдје су наставу похађали ученици другог разреда.

Том приликом један ученик је задобио лакше повреде и задржан је на опсервацији на Институту за здравствену заштиту дјеце и омладине Војводине, сааопштено је из кабинета градоначелника Новог Сада.

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О догађају су одмах обавијештени Градска управа за образовање, Градска управа за инспекцијске послове, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, као и полиција и Школска управа Јужно-бачког округа. Екипе инспекције ће вечерас изаћи на терен и обавиће стручни преглед школе, након чега ће, у складу са утврђеним стањем, бити наложене неопходне мјере.

Учионица је до даљег затворена и неће бити кориштена док се не добије стручна процјена и не предузму све потребне мјере за безбједан боравак ученика.

Како се наводи у саопштењу, управа школе је о догађају обавијестила родитеље и запослене, а настава и активности за ученике биће организоване у складу са налазом и препорукама надлежних стручних служби.

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Након извјештаја надлежних инспекцијских служби, Град Нови Сад ће, у складу са утврђеним стањем и наложеним мјерама, предузети све неопходне кораке како би се обезбиједили безбједни услови за боравак и рад ученика и запослених у школи.

(Телеграф)

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Тагови :

Школа

незгода

Нови Сад

плафон

повријеђено дијете

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