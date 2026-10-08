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Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

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08.10.2026 18:07

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Рајко Бован
Фото: Facebook

Рајко Бован (32), познати требињски џудиста и тренер за којим се претходних дана трагало у Београду, није нестао, већ се, према информацијама београдских медија, налази у притвору због сумње да је учествовао у разбојништву.

Случај који је изазвао забринутост породице, пријатеља и спортске јавности добио је неочекиван обрт након што је утврђено да је Бован лишен слободе у Београду.

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Како сазнаје Телеграф, породица и пријатељи претходно су пријавили Полицијској управи за град Београд да од понедјељка, 5. октобра, немају никакав контакт с њим.

Услиједили су апели на друштвеним мрежама, а грађани Београда позивани су да, уколико имају информације о његовом кретању, о томе обавијесте надлежне органе.

Међутим, провјером полицијских евиденција утврђено је да се Бован налази у притвору, односно да је ухапшен непосредно прије него што су апели за његов проналазак доспјели у медије.

Према информацијама Телеграфа, Бован је ухапшен због сумње да је учествовао у кривичном дјелу разбојништва.

Против њега је, како наводи овај медиј, покренут поступак пред надлежним тужилаштвом у Београду.

Детаљи разбојништва за које се сумњичи, као ни околности његовог хапшења, нису наведени.

Ко је Рајко Бован?

Рајко Бован рођен је 1994. године у Требињу, гдје је годинама био активан у спорту, посебно у џудоу.

Био је дугогодишњи члан Џудо клуба Леотар, с којим је освајао медаље на такмичењима, а 2015. године положио је испит за мајсторски појас Први ДАН.

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Осим као такмичар и тренер, у Требињу је био познат и по учешћу у хуманитарним акцијама и друштвеним активностима.

Због тога је вијест да му се изгубио сваки траг изазвала забринутост међу људима који га познају.

Довођен у везу и с паљењем аутомобила у Требињу

Бованово име и раније се појављивало у полицијским извјештајима.

Наиме, Полицијска управа Требиње у мају 2021. године сумњичила га је за учешће у паљењу аутомобила Опел Астра, које се догодило у јулу 2020. године у Требињу.

Ријеч је о ранијим сумњама полиције, а из доступних информација није познато какав је био коначан исход тог поступка.

Када је ријеч о најновијем случају у Београду, очекује се да надлежни органи утврде околности кривичног дјела за које се Бован сумњичи.

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Нестао Рајко Бован

Рајко Бован

Београд

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