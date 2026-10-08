Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

Аутор:АТВ редакција
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Рајко Бован (32), познати требињски џудиста и тренер за којим се претходних дана трагало у Београду, није нестао, већ се, према информацијама београдских медија, налази у притвору због сумње да је учествовао у разбојништву.
Случај који је изазвао забринутост породице, пријатеља и спортске јавности добио је неочекиван обрт након што је утврђено да је Бован лишен слободе у Београду.
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Како сазнаје Телеграф, породица и пријатељи претходно су пријавили Полицијској управи за град Београд да од понедјељка, 5. октобра, немају никакав контакт с њим.
Услиједили су апели на друштвеним мрежама, а грађани Београда позивани су да, уколико имају информације о његовом кретању, о томе обавијесте надлежне органе.
Међутим, провјером полицијских евиденција утврђено је да се Бован налази у притвору, односно да је ухапшен непосредно прије него што су апели за његов проналазак доспјели у медије.
Према информацијама Телеграфа, Бован је ухапшен због сумње да је учествовао у кривичном дјелу разбојништва.
Против њега је, како наводи овај медиј, покренут поступак пред надлежним тужилаштвом у Београду.
Детаљи разбојништва за које се сумњичи, као ни околности његовог хапшења, нису наведени.
Рајко Бован рођен је 1994. године у Требињу, гдје је годинама био активан у спорту, посебно у џудоу.
Био је дугогодишњи члан Џудо клуба Леотар, с којим је освајао медаље на такмичењима, а 2015. године положио је испит за мајсторски појас Први ДАН.
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Осим као такмичар и тренер, у Требињу је био познат и по учешћу у хуманитарним акцијама и друштвеним активностима.
Због тога је вијест да му се изгубио сваки траг изазвала забринутост међу људима који га познају.
Бованово име и раније се појављивало у полицијским извјештајима.
Наиме, Полицијска управа Требиње у мају 2021. године сумњичила га је за учешће у паљењу аутомобила Опел Астра, које се догодило у јулу 2020. године у Требињу.
Ријеч је о ранијим сумњама полиције, а из доступних информација није познато какав је био коначан исход тог поступка.
Када је ријеч о најновијем случају у Београду, очекује се да надлежни органи утврде околности кривичног дјела за које се Бован сумњичи.
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