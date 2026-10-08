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Гори познати хотел на Копаонику

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08.10.2026 07:15

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Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.
Фото: pexels/Anna Kester

Ватра је нешто прије поноћи захватила хотел "Club A" на Копаонику!

На снимцима се види да је пламен захватио велики дио крова док портал infokop.net наводи да је објекат у завршној фази реновирања.

Ватрогасци покушавају да обуздају пламен док infokop.net наводи да према незваничним информацијама нема повређених.

(Телеграф)

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Тагови :

Копаоник

пожар

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