Гори познати хотел на Копаонику

Аутор:АТВ редакција
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Ватра је нешто прије поноћи захватила хотел "Club A" на Копаонику!
На снимцима се види да је пламен захватио велики дио крова док портал infokop.net наводи да је објекат у завршној фази реновирања.
Ватрогасци покушавају да обуздају пламен док infokop.net наводи да према незваничним информацијама нема повређених.
(Телеграф)
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