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Измјене саобраћаја у Бањалуци: Овај излаз потпуно обустављен

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08.10.2026 08:11

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Фото: RTRS

Због радова на више локација у Бањалуци, на снази су измјене режима одвијања саобраћаја, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На магистралном путу М1-108, на дионици Бања Лука 4 – Бања Лука 5, у току је изградња кружне раскрснице на укрштању са Улицом Булевар војводе Живојина Мишића.

На дијелу магистралног пута саобраћај се одвија двосмјерно једном страном коловоза, док је излаз према Борiku потпуно обустављен. Планирано је да радови трају до 31. октобра.

Измјењен је и режим саобраћаја на магистралном путу М-I 101, на дионици Бањалука 1 – Бањалука 2, због радова на санацији пјешачке пасареле.

Такође, због уређења кружне раскрснице на магистралном путу М-I 108, на дионицама 13, 14 и 15, те у улицама Булевар српске војске и Књаза Милоша, Ивана Горана Ковачића и браће Пиштељић, дошло је до измјене режима саобраћаја.

Ова измјена на снази је у периоду од 90 дана, почевши од 17. августа.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске апелују на возаче да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да имају стрпљења током трајања радова.

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Тагови :

Бања Лука

саобраћај

обустава саобраћаја

Радови у Бањалуци

Кружни ток

Раскрсница код Ауди сервиса

Ауто-мото савез Републике Српске

Возачи

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