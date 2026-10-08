Срушила се зграда у Истанбулу, седморо затрпано

Аутор:АТВ редакција
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Седмоспратна стамбена зграда дјелимично се срушила у источном дијелу Истанбула, а седам људи је затрпано испод рушевина, изјавио је гувернер Истанбулске покрајине Давут Гул.
"Као резултат урушавања, оштећена су четири стана. Спасиоци су извукли пет особа испод рушевина. Још седам је остало затрпано. Успостављен је контакт са четворо њих, а потрага за троје се наставља", рекао је Гул новинарима.
Три спрата седмоспратнице срушила су се у 5.40 часова по локалном времену у округу Малтепе.
Зграда је направљена 1987. године, а 33 особе тренутно живе у 12 станова, преноси Срна.
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