Logo

Амазон исплаћује 309 милиона долара својим купцима!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 08:36

Коментари:

0
Савремена архитектура која приказује Амазонову канцеларију у сумрак у Јашију, у Румунији.
Фото: pexels/Reanimated Man X

Амазон је пристао на нагодбу, у колективној тужби, у вредности од 309,5 милиона долара како би ријешио оптужбе да потрошачима широм САД није правилно враћао новац за производе које су вратили након куповине преко ове платформе.

Нагодба се односи на потрошаче који су покренули поступак враћања производа Амазону или затражили повраћај новца за физички производ који су купили и који је, према евиденцији Амазона, примљен у Сједињеним Америчким Државама након куповине преко Амазон.цом у периоду од 5. септембра 2017. до 12. фебруара 2026. године, а који нису добили повраћај новца, добили су га са закашњењем или у погрешном износу, или су добили повраћај, али им је Амазон касније грешком поново наплатио враћени производ.

Подгрупа А обухвата особе за чије је трансакције Амазон утврдио да се односе на потенцијално неисплаћене повраћаје новца, укључујући повраћаје који нису реализовани због проблема са обрадом плаћања, као и оне који нису реализовани јер Амазон није имао довољно потврда да су враћени одговарајући производи.

posta paket

Економија

Амазон и Тему добили конкуренцију: Продају готово све

Подгрупа Б обухвата све особе чије су трансакције обухваћене нагодбом, осим оних које спадају у подгрупу А.

Према наводима тужилаца у колективној тужби, поједине Амазонове политике и праксе у вези са враћањем производа крше законе савезне државе Вашингтон о заштити потрошача, као и друге прописе.

Амазон, компанија за електронску трговину са сједиштем у Сијетлу, није признао одговорност нити било какву незакониту радњу, али је пристао да исплати 309,5 милиона долара како би ријешио колективну тужбу која се односи на његову политику враћања производа.

Према условима нагодбе, новац ће бити подјељен између двије подгрупе након што се одбију трошкови администрације, адвокатске накнаде и трошкови, као и накнаде за заступање чланова групе.

Одвојено од нагодбе, Амазон се обавезао да уложи разумне напоре да изврши одређене потенцијално неисплаћене повраћаје новца које је идентификовао након подношења тужбе. Ти повраћаји биће исплаћени изван фонда предвиђеног нагодбом.

Амазон

Економија

Амазон отпушта 16.000 радника

Амазон се такође обавезао да промени одређене праксе у вези са враћањем производа и повраћајем новца. То укључује праћење времена потребног за обраду повраћаја, поновну обраду повраћаја који нису завршени у року од 30 дана због проблема са обрадом плаћања, обавјештавање корисника када је повраћај одобрен или одбијен, као и враћање новца за одређене производе чија провера након повраћаја није завршена у року од 90 дана.

Ове мјере ће остати на снази између 12 и 24 мјесеца, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

економија

Амазон

тужба

Америка

Коментари (0)

Прочитајте више

Црна недјеља за 30.000 радника - скраћује се платни списак

Економија

Црна недјеља за 30.000 радника - скраћује се платни списак

8 мј

0
Популарна компанија мета превараната

Економија

Популарна компанија мета превараната

9 мј

0
Прашума Амазон

Занимљивости

Милијардер купио дио прашуме: Ово није инвестиција у класичном смислу

9 мј

0
Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

Наука и технологија

Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

10 мј

0

Више из рубрике

Бугарска обуставила потрагу за несталом посадом, брод потонуо након удара дрона

Свијет

Бугарска обуставила потрагу за несталом посадом, брод потонуо након удара дрона

3 ч

0
Црно-бели кадар изблиза приказује медицински шприц на мокрој површини са капљицама воде, наглашавајући прецизност.

Свијет

Затвореник погубљен истим лијеком као и Криста Пајк: Ово су његове задње ријечи

3 ч

0
На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.

Свијет

Руси елиминисали колумбијске плаћенике код Харкова! Бивши ЦИА аналитичар упозорио Кијев

3 ч

0
На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Свијет

Бијесна што се пробудила након смртоносне инјекције: Ово су биле њене прве ријечи

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

11

29

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

11

27

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

11

23

Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

11

21

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима