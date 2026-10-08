Амазон исплаћује 309 милиона долара својим купцима!

Амазон је пристао на нагодбу, у колективној тужби, у вредности од 309,5 милиона долара како би ријешио оптужбе да потрошачима широм САД није правилно враћао новац за производе које су вратили након куповине преко ове платформе.

Нагодба се односи на потрошаче који су покренули поступак враћања производа Амазону или затражили повраћај новца за физички производ који су купили и који је, према евиденцији Амазона, примљен у Сједињеним Америчким Државама након куповине преко Амазон.цом у периоду од 5. септембра 2017. до 12. фебруара 2026. године, а који нису добили повраћај новца, добили су га са закашњењем или у погрешном износу, или су добили повраћај, али им је Амазон касније грешком поново наплатио враћени производ.

Подгрупа А обухвата особе за чије је трансакције Амазон утврдио да се односе на потенцијално неисплаћене повраћаје новца, укључујући повраћаје који нису реализовани због проблема са обрадом плаћања, као и оне који нису реализовани јер Амазон није имао довољно потврда да су враћени одговарајући производи.

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Подгрупа Б обухвата све особе чије су трансакције обухваћене нагодбом, осим оних које спадају у подгрупу А.

Према наводима тужилаца у колективној тужби, поједине Амазонове политике и праксе у вези са враћањем производа крше законе савезне државе Вашингтон о заштити потрошача, као и друге прописе.

Амазон, компанија за електронску трговину са сједиштем у Сијетлу, није признао одговорност нити било какву незакониту радњу, али је пристао да исплати 309,5 милиона долара како би ријешио колективну тужбу која се односи на његову политику враћања производа.

Према условима нагодбе, новац ће бити подјељен између двије подгрупе након што се одбију трошкови администрације, адвокатске накнаде и трошкови, као и накнаде за заступање чланова групе.

Одвојено од нагодбе, Амазон се обавезао да уложи разумне напоре да изврши одређене потенцијално неисплаћене повраћаје новца које је идентификовао након подношења тужбе. Ти повраћаји биће исплаћени изван фонда предвиђеног нагодбом.

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Амазон се такође обавезао да промени одређене праксе у вези са враћањем производа и повраћајем новца. То укључује праћење времена потребног за обраду повраћаја, поновну обраду повраћаја који нису завршени у року од 30 дана због проблема са обрадом плаћања, обавјештавање корисника када је повраћај одобрен или одбијен, као и враћање новца за одређене производе чија провера након повраћаја није завршена у року од 90 дана.

Ове мјере ће остати на снази између 12 и 24 мјесеца, преноси Телеграф.