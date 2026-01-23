Црна недјеља за 30.000 радника - скраћује се платни списак

Извор:
Амазон планира други круг отпуштања сљедеће недјеље, као дио ширег циља да смањи број корпоративних радника за око 30.000, наводе два извора упозната са ситуацијом.
Компанија је у октобру отпустила око 14.000 радника на административним пословима, што је половина од циља од 30.000 о којем је први извејстио Ројтерс.
Очекује се да ће укупан број овог пута бити приближно исти као прошле године, а процес би могао да почне већ у уторак, навели су извори који су тражили да остану анонимни јер нису овлашћени да говоре о плановима Амазона.
Како пише Ројтерс, портпарол Амазона одбио је да коментарише ове наводе.
Отпуштањима ће бити погођени сектори Амазон Веб Сервицес, малопродаја, Приме Видео и људски ресурси, познатији као јединица за "искуство људи и технологију" (ПXТ), рекли су извори, мада пуни обим још увек није јасан. Извори су упозорили да би детаљи Амазонових планова могли да се промијене.
Онлајн трговац из Сијетла повезао је октобарски круг отпуштања са успоном софтвера вјештачке интелигенције (АИ), наводећи у интерном писму да је "ова генерација АИ најтрансформативнија технологија коју смо видјели од интернета и да омогућава компанијама да иновирају много брже него икада пре".
Међутим, генерални директор Енди Џеси касније је рекао аналитичарима током разговора о приходима у трећем кварталу да смањење "није заиста финансијски мотивисано, нити је чак мотивисано АИ-ом". Уместо тога, рекао је да је у питању "култура", мислећи на то да компанија има превише бирократије.
"Завршите са много више људи него што сте имали раније и са много више слојева", рекао је он.
Џеси је раније током 2025. године изјавио да очекује да ће се корпоративна радна снага Амазона временом смањити као резултат ефикасности добијене коришћењем вјештачке интелигенције.
Корпорације све више користе АИ за писање кода за своје софтвере и усвајају АИ агенте који аутоматизују рутинске задатке, док истовремено настоје да уштеде новац и смање зависност од људи. Амазон је истакао своје најновије АИ моделе током годишње АВС конференције о клауд рачунарству у децембру.
Бројка од 30.000 радних мјеста представља мали дио од 1,58 милиона запослених у Амазону, али скоро 10 одсто корпоративне радне снаге фирме. Већина Амазонових радника запослена је у дистрибутивним центрима и складиштима.
Ово би била највећа отпуштања у тродеценијској историји Амазона. Компанија је током 2022. године укинула око 27.000 радних места.
Радницима који су погођени октобарским таласом речено је да ће остати на платном списку 90 дана, током којих могу да конкуришу за послове унутар компаније или траже друго запослење. Тај период истиче у понедјељак.
