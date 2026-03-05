Хирург упозорава: Ако имате ову линију на нокту, ријеч је о опасној болести

Аутор:АТВ
05.03.2026
11:09
Тамна линија или мрља на нокту у већини случајева није разлог за панику, али понекад може да буде знак меланома.
Многи људи промјене на ноктима приписују ударцу, модрици или мањој повреди. И заиста, у многим случајевима, управо је то узрок. Међутим, љекари упозоравају да тамне пруге или мрље на нокту ипак треба пратити јер у ријетким случајевима могу бити повезане са меланомом - једним од најопаснијих облика рака коже.
На ово упозорава ортопедски хирург и специјалиста за хирургију шаке и горњих екстремитета др Николас Папас, љекар из Сједињених Држава, који се често сусреће са промјенама на прстима и ноктима у свом свакодневном раду и који често објављује едукативне видео записе на друштвеним мрежама о здравственим проблемима.
У видеу који се брзо проширио друштвеним мрежама, Папас анализира разне тамне линије на ноктима и открива када је у питању безопасна промјена, а када треба потражити медицинску помоћ.
"Ово је субунгуални хематом, што једноставно значи крв испод нокта, и помјера се како нокат расте. Потпуно је безопасан", објашњава Папас на почетку, додајући да се такве промјене често јављају након ударца или притиска на нокат.
Према његовим ријечима, тамне пруге на ноктима могу имати неколико различитих узрока.
"Неке од ових тамних пруга на ноктима су генетске и повезане са пигментом ваше коже. Друге могу бити страно тијело, попут трна, а многе су једноставно бенигни младежи", каже љекар.
Међутим, упозорава да понекад такву промјену може изазвати и меланом.
"Али, с времена на вријеме, појави се оваква промјена - меланом, односно рак", наглашава он.
Он такође наводи чувени случај музичке легенде Боба Марлија као примјер. "Ово се заправо догодило Бобу Марлију. Имао је ову израслину на нокту на нози и мислио је да је то повреда коју је задобио играјући фудбал", каже Папас.
Марли је, на примјер, имао меланом испод нокта на нози, за који је у почетку мислио да је посљедица повреде. Болест је на крају напредовала и проширила се на остатак његовог тијела.
"Израслина је на крају уклоњена, али се рак већ проширио на остатак његовог тијела и окончао му живот када је имао само 36 година", објашњава љекар.
Меланом који се развија испод нокта је посебно опасан јер се може ширити кроз лимфни систем.
"Меланом је изузетно опасан. Иако може почети у нокту прста, може се проширити уз руку до лимфних чворова", упозорава он. Ако доспије до лимфних чворова, болест се може проширити на друге органе - на мозак и плућа и завршити смрћу", каже Папас.
Зато љекари савјетују опрез ако примјетите нову тамну линију на нокту.
"Ако имате тамну линију на нокту, топло препоручујем да је прегледа дерматолог", савјетује он. Дерматолог може детаљније испитати промјену посебним уређајем, а ако је потребно, извршити и биопсију.
"Дерматолог може детаљније да га прегледа дерматоскопом и види да ли је потребна биопсија", додаје он. Ако се испостави да је у питању меланом, лезија се обично хируршки уклања.
"Хирурзи шаке, попут мене, редовно уклањају такве лезије", закључује амерички љекар, преноси Б92.
Стручњаци наглашавају да већина тамних линија на ноктима није повезана са раком и најчешће су резултат повреде, пигментације или безопасних промјена на кожи.
Међутим, ако се на само једном нокту појави нова тамна пруга, која не нестаје или се временом шири, препоручује се посјета дерматологу како би се на вријеме искључиле озбиљније болести.
