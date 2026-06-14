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Драган Човић од уторка на челу Дома народа

Аутор:

АТВ
14.06.2026 21:26

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Предсједник ХЗД-а Драган Човић
Фото: АТV

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић у уторак, 16. јуна, преузеће предсједавање овим домом, у оквиру редовне ротације.

Тим поводом, Човић ће истог дана у 12.00 часова одржати традиционално "дружење уз кафу" са представницима медија, најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.

Ово је посљедња ротација на челу Дома народа у овом мандату, а Човић ће на мјесту предсједавајућег замијенити Кемала Адемовића.

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Тагови :

Драган Човић

Дом народа

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Драган Човић од уторка на челу Дома народа

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