Драган Човић од уторка на челу Дома народа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић у уторак, 16. јуна, преузеће предсједавање овим домом, у оквиру редовне ротације.
Тим поводом, Човић ће истог дана у 12.00 часова одржати традиционално "дружење уз кафу" са представницима медија, најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.
Ово је посљедња ротација на челу Дома народа у овом мандату, а Човић ће на мјесту предсједавајућег замијенити Кемала Адемовића.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
8 ч6
БиХ
9 ч1
БиХ
9 ч0
БиХ
9 ч0
Најновије
21
58
21
48
21
48
21
39
21
26
Тренутно на програму