Logo

"СЛУПАО САМ СЕ И НИЈЕ МИ НИШТА" Огласио се Дарко Лазић након навода да је имао саобраћајну несрећу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 20:12

Коментари:

0
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

На друштвеним мрежама се појавио снимак потпуно уништеног аутомобила, уз тврдње да је управо Дарко Лазић био за воланом, као и да је након удеса прошао без тежих повреда.

У поменутој објави се наводило да је до саобраћајне незгоде дошло око један сат иза поноћи, 17. августа 2026. године, на Ибарској магистрали, те да је аутомобил, наводно, прво ударио у бандеру, а потом се одбио и завршио код бетонске ограде.

"Слупао сам се и није ми ништа"

Међутим, ове тврдње немају везе са истином, што је за Хајп ТВ портал потврдио управо Дарко Лазић.

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић проговорио о свом поријеклу

Пјевач је демантовао да је имао било какву саобраћајну незгоду и поручио да аутомобил са снимка чак није ни његов.

- Није истина да сам се слупао. Одакле им та идеја више? Кад год се неко слупа, одмах је то Дарко Лазић. Замислите, слупао сам се и није ми ништа. Видио сам да је ауто демолиран, то чак и није мој ауто. Да сам се ја слупао, сигурно бих био у болници. Али, није истина - рекао је Дарко Лазић за Хајп ТВ портал.

Ставио тачку на гласине

На овај начин пјевач је ставио тачку на гласине које су се прошириле друштвеним мрежама, а које су за кратко вријеме изазвале бројне реакције јавности.

Нивес Целзијус

Сцена

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

Дарко Лазић је, дакле, добро и није учествовао у саобраћајној несрећи која се појавила на снимку, док идентитет особе која је управљала уништеним аутомобилом за сада није познат.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Лазић

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

пјевачица водитељица Хрватска ријалити учесница

Сцена

Нивес Целзијус: Поведи ме на адресу "Инферно 666"

1 мј

0
пјевачица водитељица Хрватска ријалити учесница

Сцена

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

3 мј

0
Нивес открила шта јој је приредио бивши муж

Сцена

Нивес открила шта јој је приредио бивши муж

5 мј

0
Нивес Целзијус у брусхалтеру снимила попрсје прекривено осипом

Сцена

Нивес Целзијус у брусхалтеру снимила попрсје прекривено осипом

5 мј

0

Више из рубрике

Владимир Јелић, водитељ Дневника на РТС-у

Сцена

Водитељ Дневника на РТС-у завео 8 година млађу глумицу: Данас имају двоје дјеце

4 ч

0
Ана Севић

Сцена

Ана Севић открила чим се бавила прије пјевања: Плачући сам ишла на посао

12 ч

0
Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.

Сцена

Естетски хирург раскринкао српску естраду: Открио шта су пјевачице кориговале на лицу

13 ч

0
Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

Сцена

Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

15

Дмитријев: Међународни кривични суд је мртав, само Каја Калас још за то не зна

22

14

Трамп најављује: Могуће додатне санкције!

22

13

Новакова жеља: Избаци ријеч “пензија” из документарца

22

00

Слава града: У Требињу одржана свечана литија

21

58

Погба напустио Монако: Није било онако како сам замислио…

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима