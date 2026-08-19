"СЛУПАО САМ СЕ И НИЈЕ МИ НИШТА" Огласио се Дарко Лазић након навода да је имао саобраћајну несрећу

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама се појавио снимак потпуно уништеног аутомобила, уз тврдње да је управо Дарко Лазић био за воланом, као и да је након удеса прошао без тежих повреда.
У поменутој објави се наводило да је до саобраћајне незгоде дошло око један сат иза поноћи, 17. августа 2026. године, на Ибарској магистрали, те да је аутомобил, наводно, прво ударио у бандеру, а потом се одбио и завршио код бетонске ограде.
Међутим, ове тврдње немају везе са истином, што је за Хајп ТВ портал потврдио управо Дарко Лазић.
Сцена
Дарко Лазић проговорио о свом поријеклу
Пјевач је демантовао да је имао било какву саобраћајну незгоду и поручио да аутомобил са снимка чак није ни његов.
- Није истина да сам се слупао. Одакле им та идеја више? Кад год се неко слупа, одмах је то Дарко Лазић. Замислите, слупао сам се и није ми ништа. Видио сам да је ауто демолиран, то чак и није мој ауто. Да сам се ја слупао, сигурно бих био у болници. Али, није истина - рекао је Дарко Лазић за Хајп ТВ портал.
На овај начин пјевач је ставио тачку на гласине које су се прошириле друштвеним мрежама, а које су за кратко вријеме изазвале бројне реакције јавности.
Сцена
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Дарко Лазић је, дакле, добро и није учествовао у саобраћајној несрећи која се појавила на снимку, док идентитет особе која је управљала уништеним аутомобилом за сада није познат.
(Курир)
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