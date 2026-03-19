Нивес открила шта јој је приредио бивши муж

19.03.2026
21:55
Нивес Целзијус открила је како ју је јутрос на снимање требао возити бивши супруг Дино Дрпић, али је заспао па му је куцала на прозор.
"Дрпић ми је данас заспао. Он ме вози иначе, бивши муж ме вози сваки дан на снимање. Углавном, требали смо кренути у 5:15 и он се није јављао. Сва срећа да живи на приземљу, куцала сам му ко суманута на прозор и хвала Богу чуо је. И ево ипак сам успјела - не доћи на вријеме, него пет минута прије времена. Сва срећа на његовим добрим возачким способностима"
"Али ја стварно никад не могу закаснити, невјеројатно. Имам више среће него памети", рекла је на снимци коју је објавила на Инстаграму.
Њена објава одушевила је пратитеље. Подсјетимо, Нивес и Дино везу су започели почетком 2000-их, а убрзо су постали један од најпознатијих домаћих парова.
Вјенчали су се 2005. и добили двоје дјеце, кћер Таишу и сина Леонеа. Развели су се 2014. након скоро 10 година брака, а након развода су остали у одличним односима.
