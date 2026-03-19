Хитно хоспитализован Чак Норис

Аутор:АТВ
19.03.2026
17:55
Коментари:0
Чувени Чак Норис хитно је хоспитализован због лошег здравственог стања.
Налази се у болници на Хавајима.
Инцидент се десио у посљедња 24 сата на острву Кауаи, па је глумац морао да потражи љекарску помоћ.
Детаљи о тој ванредној ситуацији су и даље мистерија, али људи блиски Чаку Норису кажу да је упркос свему добро расположен чак и да налази вријеме и вољу за шалу, пише ТМЗ.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
39
18
34
18
28
18
15
18
12
Тренутно на програму