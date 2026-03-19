Logo
Large banner

Боки 13 открио шта се дешавало у затвору

Извор:

Ало

19.03.2026

17:12

Коментари:

0
Боки 13 открио шта се дешавало у затвору

Македонски шоумен Бојан Јовановски, познатији као Боки 13, осуђен је на затвор прије неколико година, а сада се осврнуо на период живота који је провео иза решетака.

Многе је шокирао признањем да затвореници без проблема користе мобилне телефоне.

"У затвору сви имају телефоне, само су мало другачији услови за коришћење. Није дозвољено уношење уређаја у затвор, али се продају. Телефон који напољу кошта 100 евра, у затвору је 1.000. У мом случају, свјесно сам одбио да имам телефон и пуних седам мјесеци сам био без контакта са било ким осим са адвокатима. Са мајком сам комуницирао преко писама" рекао је Боки пред камерама.

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

Ухапшен у акцији "Рекет"

Подсјетимо, Бојан је најприје ухапшен у акцији "Рекет" и првостепеном пресудом 7. априла 2022. године осуђен је на девет година затвора за превару и прање новца. Међутим, у априлу 2024. Апелациони суд у Скопљу је ту пресуду поништио, те је Јовановски пуштен на слободу.

Тим поводом се огласио и његов адвокат Владимир Туфегџић.

"Поводом питања које вас занима, као браниоца, потврђујем информацију да је Основни кривични суд Скопље донио рјешење о обустави издржавања казне затвора осуђеном Бојану Јовановском и да је осуђеном достављено. Иако је ова одлука закаснила, треба је поздравити као закониту, правичну и пре свега хуману, донијету на основу два узастопна позитивна мишљења надлежног јавног тужиоца у истом поступку и на основу комплетне медицинске документације о здравственом стању", рекао је Туфегџић тада за "Скопје 1".

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Боки 13 осуђен на пет година затвора

Сцена

5 мј

0
Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

Сцена

6 мј

0
Овако је Боки 13 изгледао прије него што је постао познат

Сцена

1 год

0
Боки 13 примљен у болницу, има озбиљне здравствене проблеме

Сцена

1 год

0

Више из рубрике

Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

Сцена

4 ч

0
Пјевач открио нове информације о стању Зорице Брунцлик

Сцена

5 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић у свађи са овим пјевачем због његове изјаве

8 ч

0
Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Сцена

Након трагедије: Посветио тетоважу Драгану Лазићу

8 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

18

12

Ексклузивне фотографије: Овако изгледа српска суперсонична ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner