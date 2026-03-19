Боки 13 открио шта се дешавало у затвору

19.03.2026
Македонски шоумен Бојан Јовановски, познатији као Боки 13, осуђен је на затвор прије неколико година, а сада се осврнуо на период живота који је провео иза решетака.
Многе је шокирао признањем да затвореници без проблема користе мобилне телефоне.
"У затвору сви имају телефоне, само су мало другачији услови за коришћење. Није дозвољено уношење уређаја у затвор, али се продају. Телефон који напољу кошта 100 евра, у затвору је 1.000. У мом случају, свјесно сам одбио да имам телефон и пуних седам мјесеци сам био без контакта са било ким осим са адвокатима. Са мајком сам комуницирао преко писама" рекао је Боки пред камерама.
Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена
Подсјетимо, Бојан је најприје ухапшен у акцији "Рекет" и првостепеном пресудом 7. априла 2022. године осуђен је на девет година затвора за превару и прање новца. Међутим, у априлу 2024. Апелациони суд у Скопљу је ту пресуду поништио, те је Јовановски пуштен на слободу.
Тим поводом се огласио и његов адвокат Владимир Туфегџић.
"Поводом питања које вас занима, као браниоца, потврђујем информацију да је Основни кривични суд Скопље донио рјешење о обустави издржавања казне затвора осуђеном Бојану Јовановском и да је осуђеном достављено. Иако је ова одлука закаснила, треба је поздравити као закониту, правичну и пре свега хуману, донијету на основу два узастопна позитивна мишљења надлежног јавног тужиоца у истом поступку и на основу комплетне медицинске документације о здравственом стању", рекао је Туфегџић тада за "Скопје 1".
