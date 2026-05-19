Колона камиона пред ГП Доња Градина дуга више од два километра

Аутор:АТВ
Пред Граничним прелазом Доња Градина створила се колона камиона дуга више од два километра.
Због урушавања моста затворен је ГП Градишка. На граничним прелазима Костајница и Козарска Дубица гужве су на излазу из БиХ, јавља РТРС
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ није на данашњој електронској сједници усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО јер је против гласао Зијад Крњић, члан УО из реда експерата којег именује Влада Федерација БиХ.
Због непостојања консензуса и једног гласа против потпуно је обустављен саобраћај према Хрватској и улазак у БиХ, јер је немогуће отворити нови гранични прелаз у Градишци док је стари затворен због обрушавања моста, саопштено је из Кабинета министра финансија и трезора у Савјету министара.
