Данас пријатно топло, од поподнева облачније

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде и пријатно топло.
Од средине дана и током поподнева на западу, југу и југоистоку облачније уз повремену слабу кишу и пљускове са грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
На сјеверу и сјевероистоку остаје углавном суво.
Вјетар слаб и промјенљив, у другом дијелу дана на југу и истоку умјерен сјеверни.
Максимална температура ваздуха од 20 до 25 степени Целзијусових, у вишим предјелима од 14, преноси Срна
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Српској и ФБиХ јутрос умјерено до претежно облачно вријеме.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бугојно, Хан Пијесак и Соколац шест, Чемерно седам, Сарајево, Кнежево, Шипово, Рудо, Мркоњић Град и Сребреница осам, Иван седло, Рибник и Фоча девет, Бихаћ, Ливно, Гацко и Вишеград 10, Зворник и Добој 11, Тузла, Нови Град и Мраковица 12, Бијељина, Бањалука и Билећа 13, Требиње 14 и Мостар 17 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
12
04
11
56
11
52
11
51
11
48
Тренутно на програму