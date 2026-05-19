Logo
Large banner

Данас пријатно топло, од поподнева облачније

Аутор:

АТВ
19.05.2026 08:47

Коментари:

0
Данас пријатно топло, од поподнева облачније

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде и пријатно топло.

Од средине дана и током поподнева на западу, југу и југоистоку облачније уз повремену слабу кишу и пљускове са грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

На сјеверу и сјевероистоку остаје углавном суво.

Вјетар слаб и промјенљив, у другом дијелу дана на југу и истоку умјерен сјеверни.

Максимална температура ваздуха од 20 до 25 степени Целзијусових, у вишим пред‌јелима од 14, преноси Срна

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Српској и ФБиХ јутрос умјерено до претежно облачно вријеме.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бугојно, Хан Пијесак и Соколац шест, Чемерно седам, Сарајево, Кнежево, Шипово, Рудо, Мркоњић Град и Сребреница осам, Иван седло, Рибник и Фоча девет, Бихаћ, Ливно, Гацко и Вишеград 10, Зворник и Добој 11, Тузла, Нови Град и Мраковица 12, Бијељина, Бањалука и Билећа 13, Требиње 14 и Мостар 17 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

сунчано и топло

облачно вријеме

Вријеме данас

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

уштипци тијесто храна рецепт

Друштво

Ево како да направите најукусније херцеговачке уштипке

3 ч

0
Умало трагедија: Право је чудо како нико није повријеђен у обрушавању дијела моста у Градишци

Друштво

Умало трагедија: Право је чудо како нико није повријеђен у обрушавању дијела моста у Градишци

4 ч

0
На фотографији се види саобраћајна гужва, колона аутомобила који стоје испред семафора.

Друштво

Бројни радови на путевима, возачима се савјетује опрезна вожња

4 ч

0
ГП Градишка

Друштво

Огласио се АМСРС: Затворен ГП Градишка

4 ч

0

  • Најновије

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

11

48

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner