Ево како да направите најукусније херцеговачке уштипке

АТВ
19.05.2026 08:25

Фото: YouTube/printscreen

Херцеговачки уштипци су јело које нас враћа у д‌јетињство, а овај рецепт за обликоване уштипке из Херцеговине, обећава управо то – послужење успомена.

Брзо се припремају и идеални су кад год пожелите нешто слано и хрскаво, било за доручак, вечеру или као пред‌јело уз тањир локалних сувомеснатих производа и сирева.

Рецепт је једноставан, а резултат су уштипци које плијене својом аромом и укусом на први залогај.

Херцеговачки уштипци су дубоко укоријењени у гастрономској традицији Херцеговине. Ови уштипци су један пример како се једноставна, домаћа храна може претворити у незаборавно гастрономско искуство које изазива осјећај удобности и топлине, преноси Бијељина Инфо

Херцеговачки уштипци – састојци:

глатко брашно

оштро брашно

ракија од грожђа

со

хладна вода

уље за пржење

Припрема:

У великој посуди помијешајте обично и оштро брашно са сољу. Постепено додајте хладну воду и ракију, мешајући жицом или мутилицом док не добијете глатку смјесу без грудвица. Оставите смјесу да одстоји најмање 20 минута.

Након што смјеса одстоји, још једном је кратко промијешајте. Загријте уље у широком и плитком тигању – треба да буде високо најмање 2 цм. Кашиком захватајте мале количине смјесе и сипајте је у вруће уље. Водите рачуна да уштипци нису превише дебели како би се равномјерно испекли.

Пржите уштипке са обе стране док не порумене. Готове уштипке извадите на кухињски папир да се оциједи вишак масноће и послужите топле.

Савјети за сервирање

Херцеговачки уштипци овалног облика се савршено слажу са разним додацима. Послужите их са тврдим сиром, пршутом, кајмаком или свежим сиром. Такође су одличне са јогуртом или павлаком за једноставан и брз оброк, преноси Крстарица.

