Аџић: Градишка блокирана и град је у колапсу; Хитно отворити нови гранични прелаз

Аутор:

АТВ
19.05.2026 09:11

Коментари:

0
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да се град сада налази у колапсу након што је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде на мосту код граничног прелаза.

"Око један час послије поноћи дошло је до незгоде и хаварије на мосту. Пјешачка трака са оградом је пала и срећа да нико није био ту", навео је Аџић за РТРС

Похвалио је оперативност Полицијске управе Градишка.

"А имамо сада и прославе матура и матуранти су се окупљали, а полиција је на вријеме затворила кафиће у близини моста", навео је Аџић.

Каже да је сада колапс у граду.

"Имамо 200 камиона које сада треба преусмјерити", изјавио је Аџић.

Апеловао је и према међународној заједници да се отвори нови мост и нови гранични прелаз.

"Нови мост има све дозволе. И сад сви ми, грађани и привредници зависимо од једног човјека. То нема нигдје у свијету", истакао је Аџић.

Нагласио је да је сад нужно да се отвори нови мост.

"Блокирани смо, постали смо слијепо цријево. Ово је типична БиХ. И међународна заједница да реагује, ако јој је стало до развоја", додао је Аџић.

На мосту преко ријеке Саве у Градишци дошло је дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде.

Из безбједносних разлога, прекогранични саобраћај је у потпуном прекиду за све категорије возила и пјешаке.

До урушавања је дошло јутрос око 1 час. Нема повријеђених.

Затворен је и саобраћај Улицом Војводе Степе испод моста као и Видовданском улицом.

Возачима се савјетује да одмах преусмјере своје кретање на најближе алтернативне граничне прелазе.

