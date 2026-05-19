Аџић: Градишка блокирана и град је у колапсу; Хитно отворити нови гранични прелаз

Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да се град сада налази у колапсу након што је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде на мосту код граничног прелаза.
"Око један час послије поноћи дошло је до незгоде и хаварије на мосту. Пјешачка трака са оградом је пала и срећа да нико није био ту", навео је Аџић за РТРС
Похвалио је оперативност Полицијске управе Градишка.
"А имамо сада и прославе матура и матуранти су се окупљали, а полиција је на вријеме затворила кафиће у близини моста", навео је Аџић.
"Имамо 200 камиона које сада треба преусмјерити", изјавио је Аџић.
Апеловао је и према међународној заједници да се отвори нови мост и нови гранични прелаз.
"Нови мост има све дозволе. И сад сви ми, грађани и привредници зависимо од једног човјека. То нема нигдје у свијету", истакао је Аџић.
"Блокирани смо, постали смо слијепо цријево. Ово је типична БиХ. И међународна заједница да реагује, ако јој је стало до развоја", додао је Аџић.
На мосту преко ријеке Саве у Градишци дошло је дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде.
Из безбједносних разлога, прекогранични саобраћај је у потпуном прекиду за све категорије возила и пјешаке.
До урушавања је дошло јутрос око 1 час. Нема повријеђених.
Затворен је и саобраћај Улицом Војводе Степе испод моста као и Видовданском улицом.
Возачима се савјетује да одмах преусмјере своје кретање на најближе алтернативне граничне прелазе.
