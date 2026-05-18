Минић: 100 година "Борца" велики јубилеј за Бањалуку и Републику Српску

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је 100 година Фудбалског клуба "Борац" велики јубилеј за Бањалуку, Републику Српску и све генерације које су уз овај клуб одрастале и славиле његове успјехе.
"Од освајања Купа Југославије 1988. године, преко Митропа купа, до шампионских титула и историјског европског прољећа, "Борац" је пронио име Бањалуке и Републике Српске широм Европе. Искрене честитке поводом великог јубилеја, уз жељу да великан из Платонове и у годинама које долазе настави низати успјехе на понос свих нас", додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Сто година Фудбалског клуба „Борац“ велики је јубилеј за Бањалуку, Републику Српску и све генерације које су уз овај клуб одрастале и славиле његове успјехе.— Саво Минић (@minic_savo) May 18, 2026
Од освајања Купа Југославије 1988. године, преко Митропа купа, до шампионских титула и историјског европског прољећа,… pic.twitter.com/Ce5fUINssv
