Радник из БиХ кажњен због егзибиционизма: Погрешно протумачио сигнале послодавке

Радник из Босне и Херцеговине кажњен је са 1.500 евра које мора да исплати оштећеној страни јер је током реновирања објекта оштећене непристојно понашао, тврдећи да је "погрешно протумачио њене сигнале".
Судија Треаса Кели је у данас, 18. маја, констатовала да је С.М. (56) спреман да плати одштету па је одложила изрицање пресуде. Међутим, наложила му је да наредних шест мјесеци остане под надзором Службе за условне казне и да се придржава њихових упутстава. Судија Кели се сложила да је ситуација била шокантна за оштећену, али је узела у обзир да је оптужени преузео одговорност за своје поступке и признао кривицу.
Како смо већ писали, у Окружном суду у Даблину одржано је суђење раднику из Босне и Херцеговине, који живи у Ирској већ 18 година, а који је током реновирања куће једне Иркиње "изложио своје интимне дијелове" док је жена била у дневној соби.
Жртва је била шокирана и неко вријеме није могла да напусти просторију, али је на крају скупила храброст да изађе. Док је пролазила поред њега у ходнику, он је и даље био "откривен". Бранилац Пади Флин потврдио је да је оптужени признао кривицу за излагање и изазивање страха и узнемирености, преносе Независне новине.
Током суђења могло се чути да радник пати од посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП) и анксиозности, као посљедице ратних траума које је доживио као Бошњак током грађанског рата у бившој Југославији 1990-их. Адвокат је рекао да је на дан инцидента, прошлог јуна, радник био са екипом која је радила на кући те жене и да је „из неког разлога помислио да постоји нека хемија или позив“. Описао је то као јадно оправдање и крајње бесмислен начин успостављања интимнијег односа, али то се сада не може промијенити.
Као олакшавајућу околност, поред признања кривице, судија је узела и то да је радник напустио кућу након сукоба са мајком оштећене, која га је одмах напала, што је само по себи било „трауматично искуство“. Адвокат одбране је додао да оптужени сада јасно схвата своју грешку у начину на који је поступио према жени те да га је срамота.
