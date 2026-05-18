Пуцњава у џамији у Сан Дијегу: Има мртвих и рањених

18.05.2026 22:06

Полиција на улици након пуцњаве у џамији у Сан Дијегу.
У џамији у Сан Дијегу на Западној обали САД дошло је до пуцњаве.

Према непотврђеним информацијама има мртвих и рањених, пренијели су локални медији.

На терену су јаке полицијске снаге које су блокирале читаво подручје.

Стријелац је отворио ватру у Исламском центру Сан Дијега око 11,40 часова по пацифичком времену у понедјељак ујутру, према полицијској управи Сан Дијега.

Власти су позвале јавност да избјегава то подручје и затвориле су дијелове међудржавног пута 805 у близини Балбоа авеније због полицијске активности, преноси ABC 10News.

Градоначелник Сан Дијега Тод Глориа објавио је сљедеће саопштење на мрежи X.

"Упознат сам са ситуацијом активног нападача у Исламском центру Сан Дијега у Клеремонту и континуирано добијам информације од полиције. Хитне службе су на терену и активно раде на заштити заједнице и осигуравању подручја."

