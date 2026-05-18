Пуцњава у џамији у Сан Дијегу: Има мртвих и рањених

У џамији у Сан Дијегу на Западној обали САД дошло је до пуцњаве.
Према непотврђеним информацијама има мртвих и рањених, пренијели су локални медији.
На терену су јаке полицијске снаге које су блокирале читаво подручје.
❗️🇺🇸 Image of the San Diego Police deployment outside the Islamic Center of San Diego https://t.co/XJE5RIE2io pic.twitter.com/8UOZuhgqkW— NEXUSx (@Nexus_osintx) May 18, 2026
Стријелац је отворио ватру у Исламском центру Сан Дијега око 11,40 часова по пацифичком времену у понедјељак ујутру, према полицијској управи Сан Дијега.
Власти су позвале јавност да избјегава то подручје и затвориле су дијелове међудржавног пута 805 у близини Балбоа авеније због полицијске активности, преноси ABC 10News.
Сцена
Градоначелник Сан Дијега Тод Глориа објавио је сљедеће саопштење на мрежи X.
"Упознат сам са ситуацијом активног нападача у Исламском центру Сан Дијега у Клеремонту и континуирано добијам информације од полиције. Хитне службе су на терену и активно раде на заштити заједнице и осигуравању подручја."
I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area.— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) May 18, 2026
