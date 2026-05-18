Цијене нафте поново расту

Цијене нафте и данас су порасле, за око три одсто, прије свега због неизвјесности у вези са преговорима између Сједињених Америчких Држава и Ирана о поновном отварању Ормуског мореуза.
Цијена нафте Брент кретала се на нивоу од 111 долара по барелу, а америчка сирова нафта WТI била је на нивоу од око 107 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.
До раста цијена дошло је након нових сумњи да би ускоро могао бити постигнут споразум којим би био обновљен проток нафте кроз Ормуски мореуз, кључну транспортну руту.
Портал Аксиос објавио је да је Иран доставио ревидирани приједлог за окончање сукоба, али да Бијела кућа сматра да тај документ није довољан за постизање коначног договора.
Иранска агенција Тасним пренијела је да Техеран и даље оцјењује америчке захтјеве као превише строге.
Раније су тржишта реаговала позитивно на наводе да би Вашингтон могао привремено да ублажи санкције на иранску нафту, али америчке власти то још нису званично потврдиле.
Међународна агенција за енергију упозорила је да свјетске залихе нафте убрзано опадају, што додатно повећава страхове на енергетским тржиштима.
(ТАНЈУГ)
