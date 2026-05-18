Ухапшен у Шпанији, робијао у Италији, па депортован у БиХ

Италијанске власти саопштиле су да су припадници државне полиције Полицијске управе у Витербу спровели су депортацију 38-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, након одслужене казне у Италији.
"Ријеч је о особи криминалне прошлости која је својевремено изручена из Шпаније, гдје је ухапшен на основу европског налога, а затим је био смјештен у локални затвор гдје је издржавао казну од двије године и шест мјесеци затвора због кривичних дјела разбојништва, крађе, тешке крађе, лажног представљања службеном лицу", саопштено.
Он је процијењен као особа "опасна по друштво", па је због депортован одмах по одслужењу казне.
"Спровођење до границе његове земље поријекла одређено је на основу процијењене друштвене опасности осуђеног, који је имао бројне пресуде и пријаве за кривична дјела, па му је као алтернативна мјера изречена депортација са територије државе", наводи се у саопштењу, преносе Независне новине.
Депортовање су спровели припадници државне полиције:
"Мјера, коју је спровело надзорно одјељење службе за имиграцију Полицијске управе у Витербу, извршена је уз пратњу припадника државне полиције све до земље поријекла", закључује се у саопштењу.
