Logo
Large banner

Ухапшен у Шпанији, робијао у Италији, па депортован у БиХ

Аутор:

АТВ
18.05.2026 22:33

Коментари:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Италијанске власти саопштиле су да су припадници државне полиције Полицијске управе у Витербу спровели су депортацију 38-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, након одслужене казне у Италији.

"Ријеч је о особи криминалне прошлости која је својевремено изручена из Шпаније, гд‌је је ухапшен на основу европског налога, а затим је био смјештен у локални затвор гд‌је је издржавао казну од двије године и шест мјесеци затвора због кривичних д‌јела разбојништва, крађе, тешке крађе, лажног представљања службеном лицу", саопштено.

Он је процијењен као особа "опасна по друштво", па је због депортован одмах по одслужењу казне.

"Спровођење до границе његове земље поријекла одређено је на основу процијењене друштвене опасности осуђеног, који је имао бројне пресуде и пријаве за кривична д‌јела, па му је као алтернативна мјера изречена депортација са територије државе", наводи се у саопштењу, преносе Независне новине.

Депортовање су спровели припадници државне полиције:

"Мјера, коју је спровело надзорно од‌јељење службе за имиграцију Полицијске управе у Витербу, извршена је уз пратњу припадника државне полиције све до земље поријекла", закључује се у саопштењу.

Лука достављач

Регион

"Tребало је да иде на матуру, купио је одијело": Познато када ће бити сахрањен Лука

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Италија

Шпанија

Држављанин БиХ

Депортација

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

Америчка морнарица преусмјерила 85 бродова из Ормуског мореуза

2 ч

0
Полиција на улици након пуцњаве у џамији у Сан Дијегу.

Свијет

Пуцњава у џамији у Сан Дијегу: Има мртвих и рањених

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Свијет

Трамп: Одложен планирани напад на Иран

3 ч

0
Сергеј Лавров Русија

Свијет

Лавров позвао УН да реагује на прогон Украјинске православне цркве

4 ч

0

  • Најновије

23

13

Арсенал на побједу од титуле – гол довољан против Барнлија

22

56

Радник из БиХ кажњен због егзибиционизма: Погрешно протумачио сигнале послодавке

22

51

Захарова послала поруку Бриселу: Престаните са русофобијом па да преговарамо

22

49

Цијене нафте поново расту

22

46

С колико људи сте спавали? Ево шта ваша сексуална прошлост говори о вама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner