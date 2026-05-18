Арсенал на побједу од титуле – гол довољан против Барнлија

Аутор:

АТВ
18.05.2026 23:13

Рикардо Калафјори из Арсенала грли Пјера Хинкапија након утакмице Премијер лиге између Арсенала и Бернлија у Лондону, понедјељак, 18. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Фудбалери Арсенала су савладали Барнли са 1:0 на свом терену, у оквиру 37. кола Премијер лиге.

Домаћин је наставио поход ка титули, а испоставиће се да им је у овом мечу довољан био погодак како би дошли до побједе.

Арсенал је контролисао меч, шта више Барнли није имао ударац ка голу Давида Раје ни у првом, ни у другом полувремену.

Екипа из Лондона је до вођства дошла у 37. минуту када је Каи Хаверц испратио додавање Букаја Саке и погодио за 1:0.

Испоставило се да је тада поставио и коначан резултат меча.

До краја није било пријетњи по гол Арсенала, а "тобџије" су имале шансу неколико пута да мирније заврше утакмицу и удвоструче предност. Ипак, до тога није дошло.

Арсенал је и даље први на табели Премијер лиге са 82 бода, пет више од Манчестер ситија који има и утакмицу мање.

Уколико Сити буде славио у оба преостала меча, Арсеналу ће бити потребна побједа у посљедњем колу како би дошли до титуле, с обзиром да ће Сити у том случају имати бољу гол разлику.

Барнли је на 19. мјесту Премијер лиге са 21 бодом и сљедеће сезоне ће играти у Чемпионшипу.

Арсенал у посљедњем колу гостује екипи Кристал Паласа, преноси Б92.

