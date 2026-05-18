Зељковић: Борац је емоција, слава и припадност

АТВ

АТВ
18.05.2026 21:04

Предсједник ФС БиХ Вицо Зељковић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић истакао је да је Фудбалски клуб Борац емоција, слава и припадност.

"Не славимо обичан јубилеј, већ вијек упорности, опстајања и пркоса. За мене ова ноћ је веома емотивна. С великим поштовањем поклањам се свим генерацијама Борца, навијачима који никад нису одустали. Ко понесе црвено плави дрес, никад га висе не скида. У љубави су увијек велика очекивања, зато треба остати миран када наступе тешки тренуци. Борац је у сезони 2024/25 први пут презимио у Европи и играо нокаут фазу", рекао је Зељковић на Свечаној академији поводом 100 година "Борца".

Он је изразио велику захвалност тренеру Младену Жижовићу који, нажалост, више није са нама.

"Усуђујем се рећи да је то један од највећих успјеха у историји. Брзо је услиједио шамар, брзо испадање из Европе, али опет се Борац изборио и освојио шампионску титулу. Сјећам се 2015. године, тешких времена, дугова, када су сви окретали главе од стадиона. Када смо објаснили визију, многи су се јавили и жељели да помогну. Морам посебно да истакнем предсједника Додика који је био уз клуб", рекао је Зељковић.

Истакао је да је предсједник Додик показао храброст и помогао да Борац опстане.

"Да није било њега и институција Републике Српске, велико је питање да ли би ми сада били овдје. Борац сања велике снове. Никада се не задовољава постигнутим и стварамо нову будућност", рекао је Зељковић.

Он је истакао да Борац заслужује нови стадион

"Зато ћемо ми из ФСРС заједно са институцијама заговарати да Борац потпуно реконструише стадион или да добије потпуно нови стадион који ће бити нови Борчев дом. Неки ће рећи да су то само празне ријечи, али подсјетићу да су тако говорили и прије па је Борац постао успјешан европски клуб. Вјерујем да најбоље тек долази. Живио Борац и Бањалука, нека је вјечна Република Српска", поручио је Зељковић.

