Бизаран скандал у Бразилу: Нејмар грешком замијењен, узалуд показивао папирић пред камером

18.05.2026 09:20

Фото: X / Hater Central

Бразилски фудбалер Нејмар свим силама жели да докаже да је достојан позива у репрезентацију за Свјетско првенство те му је сваки минут на терену у дресу Сантоса итекако важан. Но, бизарном грешком судије морао је напустити утакмицу против Коритибе.

Сантос, који се бори за опстанак у бразилском првенству, у 65. минуту губио је на свом терену од Коритибе резултатом 3:0, а Нејмару се указивала помоћ поред аут-линије.

Када је добио сигнал од главног судије Паула Зановелија да може ући у игру, он је закорачио на терен, но арбитар му је одмах показао да га мора напустити.

Наиме, четврти судија Бруно Мота је у том тренутку подигао таблу за замјену играча, а на њој се црвеном бојом налазио Нејмаров број 10.

Судија Зановели наредио је Нејмару да напусти терен како би у игру ушао Робињо, а онда је настао прави хаос поред аут-линије.

Нејмар је из руку четвртог судије отео папирић на којем је написана измјена, а на њему је стајало да терен напушта играч с бројем 31 Гонзало Ескобар, а не Нејмар.

Нејмар је тај папирић чак и показао пред камером како би се јавност увјерила да је он у праву, но ни то му није помогло, а поврх све неправде која му је нанесена, судија Зановели показао му је и жути картон, преноси Кликс.

