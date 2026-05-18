Бизаран скандал у Бразилу: Нејмар грешком замијењен, узалуд показивао папирић пред камером

Бразилски фудбалер Нејмар свим силама жели да докаже да је достојан позива у репрезентацију за Свјетско првенство те му је сваки минут на терену у дресу Сантоса итекако важан. Но, бизарном грешком судије морао је напустити утакмицу против Коритибе.
Сантос, који се бори за опстанак у бразилском првенству, у 65. минуту губио је на свом терену од Коритибе резултатом 3:0, а Нејмару се указивала помоћ поред аут-линије.
Када је добио сигнал од главног судије Паула Зановелија да може ући у игру, он је закорачио на терен, но арбитар му је одмах показао да га мора напустити.
During Santos’ game, the fourth official signalled Neymar to be substituted 🔁— 433 (@433) May 17, 2026
Neymar was surprised but went off. However, he then realised that another player was supposed to come off, as written on the substitution sheet 📃
But it was too late, as the substitution had already… pic.twitter.com/lwwkh7fEL4
Наиме, четврти судија Бруно Мота је у том тренутку подигао таблу за замјену играча, а на њој се црвеном бојом налазио Нејмаров број 10.
Судија Зановели наредио је Нејмару да напусти терен како би у игру ушао Робињо, а онда је настао прави хаос поред аут-линије.
Ref got the payment to ruin Ney's chances at a callup 😭
Нејмар је из руку четвртог судије отео папирић на којем је написана измјена, а на њему је стајало да терен напушта играч с бројем 31 Гонзало Ескобар, а не Нејмар.
Нејмар је тај папирић чак и показао пред камером како би се јавност увјерила да је он у праву, но ни то му није помогло, а поврх све неправде која му је нанесена, судија Зановели показао му је и жути картон, преноси Кликс.
