Тужни Партизан ремизирао са Чукаричким, Војводина "види" друго мјесто

Аутор:АТВ
Фудбалери Партизана ремизирали су са Чукаричким (0:0) у шестом колу плеј-офа Суперлиге. Ако Војводина савладала ОФК Београд, Партизан губи друго мјесто.
Кишно поподне на Бановом брду донијело је веома важан сусрет Партизана и Чукаричког. Пред црно-бијелима није био лак задатак, поготово када се узме у обзир да су посљедњи пут на истом мјесту поражени убедљивим резултатом 4:1.
На самом старту црно-бијели нису дјеловали добро на терену, чак је све изгледало конфузно, али су у 12. минуту успјели да запрете домаћем тиму. Најприје је шутирао Угрешић, лопта се потом одбила до Полтера, али резултат је послије његовог шута остао непромијењен.
Касније током првог полувремена, Демба Сек је у два налета имао шансу, али је одличан посао на голу Чукаричког одрађивао Владан Чарапић.
Није успјевао Партизан да реализује прилике, а од другог полувремена почео је Срђан Благојевић и да мијења. Најприје је умјесто Огњена Угрешића у игру ушао Немања Трифуновић, да би Полтера и Вању Драгојевића замијенили Натхо и Андреј Костић.
Играо се 88. минут када је најконкретнију шансу за Чукарички имао Милан Павков који погађа стативу.
Није на крају нико успио да затресе мрежу упркос томе што су црно-бијели упутили 11 шутева у оквир гола.
Овај реми прави озбиљне проблеме Партизану јер у случају да Војводина савлада ОФК Београд црно-бијели губе друго мјесто.
