Размажени Роналдо поново направио скандал због пораза

Аутор:АТВ
Коментари:0
Један од најбољих фудбалера у историји Кристијано Роналдо након пораза Ал Насра у финалу Азијске лиге шампиона 2 поново је направио потез за осуду.
Године пролазе, али неке ствари се не мењају, већ само постају горе.
Кристијано Роналдо направио је још један велики скандал и то после пораза у финалу Азијске лиге шампиона 2. Ал Наср је изгубио од Гамба Осаке са 1:0, а Португалац је био трагичар јер је промашио двије велике шансе.
Све је било на страни Ал Насра - меч се играо у Ријаду, екипа је била боља, па чак су и на кладионицама били велики фаворити. Ипак, остали су без трофеја, а Кристијано то није могао да поднесе и повукао је потез о ком бруји планета.
Отишао је директно у свлачионицу и није се вратио на додјелу медаља, те је показао велику дозу непрофесионализма.
У осталом, погледајте и сами...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
29
10
29
10
25
10
22
10
15
Тренутно на програму