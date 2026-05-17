Logo
Large banner

Размажени Роналдо поново направио скандал због пораза

Аутор:

АТВ
17.05.2026 10:05

Коментари:

0
Размажени Роналдо поново направио скандал због пораза

Један од најбољих фудбалера у историји Кристијано Роналдо након пораза Ал Насра у финалу Азијске лиге шампиона 2 поново је направио потез за осуду.

Године пролазе, али неке ствари се не мењају, већ само постају горе.

Кристијано Роналдо направио је још један велики скандал и то после пораза у финалу Азијске лиге шампиона 2. Ал Наср је изгубио од Гамба Осаке са 1:0, а Португалац је био трагичар јер је промашио двије велике шансе.

Све је било на страни Ал Насра - меч се играо у Ријаду, екипа је била боља, па чак су и на кладионицама били велики фаворити. Ипак, остали су без трофеја, а Кристијано то није могао да поднесе и повукао је потез о ком бруји планета.

Отишао је директно у свлачионицу и није се вратио на додјелу медаља, те је показао велику дозу непрофесионализма.

У осталом, погледајте и сами...

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијано Роналдо

Al Nasr

Азијска лига шампиона 2

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кристијано Роналдо

Фудбал

Кристијано Роналдо најавио крај каријере

1 седм

0
Кристијано Роналдо

Фудбал

Шта је с Роналдом? Мартинез открио право стање

1 мј

0
Кристијано Роналдо

Фудбал

Роналдо је озбиљно повријеђен: Саудијци опет о Кристијану

2 мј

0
Кристијано Роналдо

Фудбал

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

2 мј

0

Више из рубрике

Борац поново славио против Жељезничара

Фудбал

Борац поново славио против Жељезничара

14 ч

0
Црвена звезда

Фудбал

Црвена звезда тежим путем до Лиге шампиона

14 ч

0
Дерби у Бањалуци: Навијачки декор у првом плану

Фудбал

Дерби у Бањалуци: Навијачки декор у првом плану

15 ч

2
Бернардо Силва, лијево, из Манчестер Ситија слави са саиграчима након побједе у финалу енглеског ФА купа између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, субота, 16. мај 2026.

Фудбал

Манчестер сити освајач ФА купа

16 ч

0

  • Најновије

10

29

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

10

29

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

10

25

Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

10

22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

10

15

Куба се спрема за амерички напад

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner