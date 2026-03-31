Шта је с Роналдом? Мартинез открио право стање

Португалски селектор Роберто Мартинез предузео је мјере како би ублажио страхове у вези с физичком спремом Кристиана Роналда након што је повреда тетиве кољена удаљила легендарног нападача од наступа у марту.
Роналдо (41) остаје централни дио планова Португала док се припрема за рекордну шесту кампању Свјетског првенства у Сјеверној Америци.
Мартинез је нагласио да капитенов елитни менталитет и изванредан голгетерски учинак осигуравају његово мјесто.
Роналдо није позван за припремне утакмице за Свјетско првенство против Мексика и Сједињених Држава због повреде.
Кристиано је задобио мишићни проблем играјући за водећу екипу Саудијске Про лиге, Ал-Наср, 28. фебруара, што је изазвало забринутост због његове издржљивости на крају каријере.
Тренутно тренира одвојено од главне групе у Ријаду, а одсутност 41-годишњака с репрезентативне паузе била је мјера опреза.
Међутим, Мартинез је појаснио да је застој мањи, напомињући да се физичко стање нападача и даље свакодневно прати како би се испунила строга очекивања тима.
Мартинез је рекао о Роналдовом континуираном значају за репрезентацију: "Кристиано је наш капитен, узор и играч с правом жељом за успјехом. Он није само 41-годишњи играч; он је играч који је гладан свакодневног напретка. Доказује се као узоран капитен и инспирација млађим играчима, неко ко показује пут и утјеловљује наше вриједности. А на терену је постигао 25 голова у посљедњих 30 утакмица. Играче процјењујемо свакодневно, тренинг по тренинг, а стандарди у репрезентацији су највиши за све" објаснио је Мартинез, а пренио је "Goal".
