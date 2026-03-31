Шта је с Роналдом? Мартинез открио право стање

31.03.2026 13:11

Кристијано Роналдо
Фото: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Португалски селектор Роберто Мартинез предузео је мјере како би ублажио страхове у вези с физичком спремом Кристиана Роналда након што је повреда тетиве кољена удаљила легендарног нападача од наступа у марту.

Роналдо (41) остаје централни дио планова Португала док се припрема за рекордну шесту кампању Свјетског првенства у Сјеверној Америци.

Мартинез је нагласио да капитенов елитни менталитет и изванредан голгетерски учинак осигуравају његово мјесто.

Роналдо није позван за припремне утакмице за Свјетско првенство против Мексика и Сједињених Држава због повреде.

Кристиано је задобио мишићни проблем играјући за водећу екипу Саудијске Про лиге, Ал-Наср, 28. фебруара, што је изазвало забринутост због његове издржљивости на крају каријере.

Тренутно тренира одвојено од главне групе у Ријаду, а одсутност 41-годишњака с репрезентативне паузе била је мјера опреза.

Жељко Митровић

Сцена

Данас крај сарадње Пинка и БХ Телекома, огласио се Жељко Митпровић

Међутим, Мартинез је појаснио да је застој мањи, напомињући да се физичко стање нападача и даље свакодневно прати како би се испунила строга очекивања тима.

Мартинез је рекао о Роналдовом континуираном значају за репрезентацију: "Кристиано је наш капитен, узор и играч с правом жељом за успјехом. Он није само 41-годишњи играч; он је играч који је гладан свакодневног напретка. Доказује се као узоран капитен и инспирација млађим играчима, неко ко показује пут и утјеловљује наше вриједности. А на терену је постигао 25 ​​голова у посљедњих 30 утакмица. Играче процјењујемо свакодневно, тренинг по тренинг, а стандарди у репрезентацији су највиши за све" објаснио је Мартинез, а пренио је "Goal".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Кристијано Роналдо

Роберто Мартинес

Више из рубрике

Анћелоти отписао БиХ

Фудбал

Анћелоти отписао БиХ

14 ч

0
Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

Фудбал

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

21 ч

7
Мирчеа Луческу хитно пребачен у болницу

Фудбал

Драма на тренингу: Легендарни тренер хитно пребачен у болницу

2 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија на стадиону који отвара наредно СП, погинуо навијач

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

29

Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

13

28

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

13

19

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

13

18

Има ли разлога за бригу? Потврђен први случај птичијег вируса код човјека

13

11

Шта је с Роналдом? Мартинез открио право стање

