Данас крај сарадње Пинка и БХ Телекома, огласио се Жељко Митпровић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Челник "Пинка" Жељко Митровић истакао је на друштвеној мрежи Икс да се данас завршава сарадња између Пинка и БХ Телекома.
"Послије 13 година добре и успешне сарадње БХ Телекома и Пинка, БХ Телеком је донио одлуку да је понуда за 70 Пинкових канала прескупа за БХ Телеком јер је износила 2,5 марака по кориснику! Како просјечна месечна претплата сервиса БХ Телекома “Моја ТВ” износи око 50 марака мјесечно, вјерујем да је влада Федерације БиХ, као већински власник БХ Телекома, упозната са бројевима и пројекцијама, али како год!", истакао је Митровић.
Он је истакао да у Босни и Херцеговини има око милион и сто хиљада домаћинстава, а да ће Пинк овом одлуком БХ Телекома изгубити у БиХ око 230.000 домаћинстава што је отприлике четвртина тржишта Босне и Херцеговине.
"Шта ово значи за БХ Телеком, то ће се тек видјети! Ја сам урадио све да их упозорим и појасним да само 10.000 корисника својим претплатама плаћају цјелокупну обавезу према Пинку, да ли ће пад корисника у првих 6 месеци бити већи од 10.000 корисника остаје да се види, али ако се то случајно деси, ово ће бити пословна одлука једног Телеком оператора која ће се проучавати у уџбеницима! Просјечни удио наших канала у БХ Телекому је била последњих 13 година између 10% и 18% удела у укупној гледаности свих ТВ канала!", истиче Митровић.
Он додаје да, ако би ове бројеве применили на пропорционални одлазак корисника ка другим операторима дошли би до значајно већих губитака од 10.000 корисника.
Истакао је да остаје да се види зашто неко сопственим потезима наноси сам себи штету.
"Ја сам овог тренутка сигуран да ова пословна одлука БХ Телекома ће направити много, али много већи губитак од 10.000 корисника, већ у првих 6 мјесеци, али живи били па видјели! У сваком случају, желим да се захвалим БХ Телекому на 13 година успјешне сарадње а Пинк ће остати веран својој публици у БиХ, и покушати да понуди алтернативна ријешења гледаоцима БХ Телекома, сервиса “Моја ТВ” у Босни и Херцеговини, који од вечерас више неће бити у прилици да гледају Пинкове канале! До неких бољих времена срдачно Вас поздравља Жељко Митровић власник Пинк Медиа Групе!", поручио је.
Poštovani gradjani Bosne i Hercegovine, danas je dan kada će se prekinuti saradnja izmedju Pinka i BH Telekoma! Posle 13 godina dobre i uspešne saradnje BH Telekoma i Pinka, BH Telekom je doneo odluku da je ponuda za 70 Pinkovih kanala preskupa za BH Telekom jer je iznosila 2,5… pic.twitter.com/uo2DF0RUIR— Željko Mitrović (@zeljkomitrovic) March 31, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
29
13
28
13
19
13
18
13
11
Тренутно на програму