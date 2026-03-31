Познати глумац иде на еутаназију: Живот му се претворио у пакао након операције

Аутор:АТВ
Глумац Арно Дени (42) донио је одлуку да оконча свој живот у Белгији. Након неуспјеле рутинске операције бруха, његов живот се претворио у непрекидни низ физичке и психичке тортуре.
Арно Дени годинама је био синоним за суптилну интерпретацију и врхунску позоришну режију, а данас је под лупом јавности јер жели да оконча свој живот еутаназијом.
Данас је овај глумац постао симбол једне сасвим другачије борбе, борбе за право на достојанствен крај након што га је, како тврди, медицински систем потпуно изневјерио.
Све је почело прије двије године, када је Дени отишао на рутинску операцију препонске киле. Хирурзи су му уградили велику хируршку мрежицу, захват који се свакодневно изводи хиљадама људи широм свијета. Међутим, за глумца је то био почетак краја.
"Више не могу да изађем из куће, немам друштвени живот, немам никакав живот. Више немам ништа што би представљало достојанство људског бића", изјавио је Дени у једном од својих потресних интервјуа.
Посљедице су биле разорне. Константни болови у стомаку, уринарни и неуролошки проблеми и драстичан губитак тежине. Његово тијело је почело да отказује, а он је, према сопственим ријечима, осјећао како полако умире изнутра.
Синдром који Француска не признаје
У очајничкој потрази за лијеком, Дени је отпутовао у Сједињене Америчке Државе, гдје су стручњаци покушали да му хируршки уклоне имплант. Иако је операција донијела краткотрајно олакшање, симптоми су се вратили још агресивније. Љекари су посумњали на АСИА синдром, ријетку и тешку имунолошку реакцију на материјал имплантата.
Проблем је постао још комплекснији јер се овај синдром у Француској не признаје као болест, док произвођачи мрежица негирају било какву одговорност. Нашао се у правном и медицинском вакууму, осуђен на бол који нико не зна.
Упркос томе што му је тијело слабило, Денијев глас је постајао све гласнији. Основао је групу за подршку пацијентима са сличним компликацијама, претворивши своју приватну трагедију у јавну мисију. Његова борба срушила је мит о томе да су рутинске операције увијек безбједне.
"Човјек у дубини душе зна када је осуђен на крај", рекао је за лист Ле Даупхине Либере, објашњавајући своју одлуку да 2026. године спроведе поступак еутаназије у Белгији, гдје закон дозвољава достојанствен одлазак у случајевима неизлјечиве патње.
Посљедња битка прије одласка
Иако се повукао са сцене, Дени не одустаје од правде. Прије него што направи посљедњи корак, планира тужбу против произвођача имплантата и активно учествује у колективној тужби због медицинских пропуста.
Године 2025. престижни Ле Монде описао га је као умјетника "објешеног између свјетла сцене и таме патње". Чак и када више није могао да стоји пред публиком, наставио је да режира, користећи посљедње атоме снаге да укаже на пропусте у хирургији киле и надзору над имплантатима, преноси Информер.
