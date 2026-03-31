Вук напао жену у граду

31.03.2026 10:45

Вук
Фото: Pixabay/Wildfaces

Вук је угризао 65-годишњу жену поред Икее у Хамбургу, након чега је повријеђена превезена у болницу, саопштила је данас њемачка полиција.

Повреде, укључујући ране на образу и устима, захтијевале су ушивање, али нису биле животно угрожавајуће, пренио је "Билд".

Животиња је потом побјегла кроз град, али су је на крају ухватиле надлежне службе.

Вук је смјештен у притвор парка дивљих животиња Клевенстин у Рисену, а наредних дана ће бити одлучено о његовој судбини. Стручњаци су истакли да је ово први документовани напад вука на човјека у Њемачкој.

Према наводима стручњака, вук је вјероватно протјеран из чопора и тражи нову територију, па је због тога претходних дана виђен у различитим дијеловима Хамбурга, укључујући близину једне школе и приватне баште.

(Танјуг)

