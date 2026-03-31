Лопови однијели умјетнине вриједне милионе евра

Музеј Фондазионе Магнани Роца у близини Парме у сјеверној Италији био је мета дрске пљачке. Банда лопова побјегла је с три ријетке слике чија се укупна вриједност процјењује на око девет милиона евра.
Италијанска полиција извијестила је да су маскирани пљачкаши провалили у музеј у ноћи с 22. на 23. март 2026. Ушли су кроз главна врата и циљали на галерију француских слика на првом спрату.
Затим су у року од неколико минута побјегли кроз музејске вртове.
Међу украденим дјелима били су "Лес Поисонс" Пиера-Аугуста Реноара, "Мртва природа с трешњама" Пола Сезана и "Одалиска на тераси" Хенрија Матисеа. То су истакнута дјела водећих француских мајстора.
Извори наводе да се током крађе активирао алармни систем музеја, присиљавајући починитеље да се повуку и напусте четврту слику коју су намјеравали украсти.
Карабињери и умјетничка полиција покренули су истрагу. Такође прегледавају снимке надзорних камера како би покушали идентификовати банду и вратити украдена дјела.
Овај инцидент је посљедњи у низу познатих крађа усмјерених на музеје широм Европе посљедњих мјесеци.
Стручњаци су забринути због сигурности умјетничких збирки и тешкоћа продаје тако познатих дјела на црном тржишту, преноси "ВоисеОфЕмиратес".
