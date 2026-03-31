Лопови однијели умјетнине вриједне милионе евра

31.03.2026 10:26

Фото: Pixabay

Музеј Фондазионе Магнани Роца у близини Парме у сјеверној Италији био је мета дрске пљачке. Банда лопова побјегла је с три ријетке слике чија се укупна вриједност процјењује на око девет милиона евра.

Италијанска полиција извијестила је да су маскирани пљачкаши провалили у музеј у ноћи с 22. на 23. март 2026. Ушли су кроз главна врата и циљали на галерију француских слика на првом спрату.

Затим су у року од неколико минута побјегли кроз музејске вртове.

Међу украденим дјелима били су "Лес Поисонс" Пиера-Аугуста Реноара, "Мртва природа с трешњама" Пола Сезана и "Одалиска на тераси" Хенрија Матисеа. То су истакнута дјела водећих француских мајстора.

Извори наводе да се током крађе активирао алармни систем музеја, присиљавајући починитеље да се повуку и напусте четврту слику коју су намјеравали украсти.







Карабињери и умјетничка полиција покренули су истрагу. Такође прегледавају снимке надзорних камера како би покушали идентификовати банду и вратити украдена дјела.

Овај инцидент је посљедњи у низу познатих крађа усмјерених на музеје широм Европе посљедњих мјесеци.

Стручњаци су забринути због сигурности умјетничких збирки и тешкоћа продаје тако познатих дјела на црном тржишту, преноси "ВоисеОфЕмиратес".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Италија

pljačka

Прочитајте више

Хрватски конзулат у Бањалуци

Бања Лука

Огласио се генерални конзул Хрватске након напада у Бањалуци

3 ч

19
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Малољетник избоден ножем у школском купатилу

3 ч

0
Старац са наочалама ради на рачунару.

Свијет

Подигнута старосна граница за пензију: Ово је земља са најдужим радним вијеком

3 ч

0
Колица за бебу

Економија

Упозорење за родитеље: Са тржишта повучена дјечија колица, нису безбједна

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Малољетник избоден ножем у школском купатилу

3 ч

0
Старац са наочалама ради на рачунару.

Свијет

Подигнута старосна граница за пензију: Ово је земља са најдужим радним вијеком

3 ч

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Ормуски мореуз ће се поново отворити уз договор или војну пратњу

3 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

36

Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу

13

35

У центру града пронађено тијело мушкарца

13

29

Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

13

28

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

13

19

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

