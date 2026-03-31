Малољетник избоден ножем у школском купатилу

У школском тоалету у насељу Скампија, у Напуљу, четрнаестогодишњак је избоден ножем, а полиција је привела малољетнике и покренула истрагу.
Четрнаестогодишњак је избоден ножем у школском тоалету у насељу Скампија, након што га је 17-годишњак, у пратњи других дјечака, наводно приморао да уђе у купатило и потом га убоо у ногу.
Петнаестогодишњак је пријављен за помагање и подстрекавање, пренио је италијански "Скај ТВ".
Карабињери су реаговали након пријаве директора школе и пронашли нож сакривен у одводној цијеви прекривеној дрвеном летвицом. Седамнаестогодишњак је оптужен за напад и незаконито посједовање оружја, док је петнаестогодишњак пријављен због помагања.
Паметни телефони су заплијењени, а истрага је у току.
