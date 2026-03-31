Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила

Петогодишња дjевојчица нестала је у америчкој савезној држави Мисури након што је остављена у аутомобилу без надзора који је потом украден, саопштила је данас локална полиција, наводећи да је покренута хитна потрага и издат Амбер алерт.
Према наводима Полицијске управе округа Сент Луис, девојчица по имену Алејс Досон нестала је око 8 часова ујутру по локалном времену у мјесту Афтон.
Полиција је, јавља АБЦ Њуз, саопштила да је украдени аутомобил у међувремену пронађен, али да дете није било у њему.
Портпаролка полиције Вера Кељ изјавила је да је дјевојчица пре неколико недјеља почела да живи код старатеља, за кога се вјерује да је рођак.
Према њеним ријечима, старатељ је дијете оставио у возилу са укљученим мотором, ушао у кућу по нешто и по повратку видео да је аутомобил нестао.
Полиција је убрзо покренула потрагу, а возило је пронађено неколико блокова даље, али без дјевојчице.
За сада није познато да ли је особа која је украла аутомобил позната дјетету или старатељу, или је ријеч о насумичном инциденту, навела је Клеј, додајући да полиција случај третира као отмицу.
Полиција је саопштила да не располаже фотографијом девојчице, коју описује као афроамеричко дијете висине око 75 центиметара и тежине око 27 килограма.
Како се наводи, посљедњи пут је виђена у ружичастој мајици и плавом шортсу, преноси Танјуг.
