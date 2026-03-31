Колико дуго треба загријавати мотор прије вожње?

Загријавање аутомобила једна је од тема око које се возачи често не слажу. Док једни остављају мотор да ради неколико минута прије вожње, други одмах крећу.
Модерни мотори не захтијевају дуго загријавање у мјесту. Довољно је 30 секунди до једне минуте како би уље почело правилно да циркулише.
Стручњаци упозоравају да је најбоље возити лагано првих неколико минута. На тај начин мотор се брже и равномјерније загријава него када ради у леру. Дуготрајно стајање с упаљеним мотором не само да троши гориво, него и повећава емисије те може негативно утицати на мотор.
Код дизел мотора и у хладнијим условима важно је избјегавати нагла убрзања док се мотор не загрије на радну температуру. Правилно загријавање продужава вијек трајања мотора и смањује ризик од скупих кварова, преноси тпортал.
