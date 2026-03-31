Колико дуго треба загријавати мотор прије вожње?

31.03.2026 08:15

Фото: Sergey Meshkov/Pexels

Загријавање аутомобила једна је од тема око које се возачи често не слажу. Док једни остављају мотор да ради неколико минута прије вожње, други одмах крећу.

Модерни мотори не захтијевају дуго загријавање у мјесту. Довољно је 30 секунди до једне минуте како би уље почело правилно да циркулише.

Лагана вожња је кључ

Стручњаци упозоравају да је најбоље возити лагано првих неколико минута. На тај начин мотор се брже и равномјерније загријава него када ради у леру. Дуготрајно стајање с упаљеним мотором не само да троши гориво, него и повећава емисије те може негативно утицати на мотор.

Посебно опрезно код дизела

Код дизел мотора и у хладнијим условима важно је избјегавати нагла убрзања док се мотор не загрије на радну температуру. Правилно загријавање продужава вијек трајања мотора и смањује ризик од скупих кварова, преноси тпортал.

Сцена

Милош Бојанић доживио непријатност, хитно се огласио

Више из рубрике

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

Ауто-мото

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

22 ч

0
Несрећа у Формули 1, Оливер Бирман излетио са стазе

Ауто-мото

Страшна сцена у Формули 1: Излетио са стазе при 308 км/х

1 д

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Ауто-мото

Да ли со са путева штети аутомобилима?

3 д

0
Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

Ауто-мото

Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

05

Битно: О вршњачком насиљу у дигитално доба

09

05

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

08

56

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

08

54

Пао нападач који је избо жену насред улице

08

50

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

