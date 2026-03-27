Да ли со са путева штети аутомобилима?

27.03.2026
Зимско одржавање путева без соли тешко је замислити јер управо она помаже возачима да сигурније прођу кроз снијег, лед и поледицу. Али оно што помаже на цести, с временом може озбиљно наштетити аутомобилу.
С доласком топлијег времена и крајем зимских услова вожње право је вријеме да се с аутомобила темељно уклоне прљавштина, остаци соли и влага који су се мјесецима накупљали на лиму и подвозју. Ако возило током зиме није редовно прано, сада је још важније обавити детаљно прање.
Регион
Хаос у Хрватској: Више повријеђених, оштећене школе
Со на саобраћајницама убрзава развој хрђе и корозије, нарочито на подвозју, али и на вратима, праговима, поклопцу мотора те другим дијеловима који су стално изложени води, блату и ситним честицама с коловоза. Проблем настаје зато што со не остаје само на цести - током вожње подиже се према горе, задржава се на ивицама точкова, у подвозју, на доњим дијеловима каросерије и у спојевима лима.
Када се помијеша с влагом, такав слој постаје изразито агресиван за металне површине. Посљедица могу бити хрђа, промјена боје, оштећење лака и постепено пропадање појединих дијелова аутомобила.
Зато стручњаци савјетују редовно прање возила током зиме, нарочито након обилнијег снијега, а посебну пажњу треба посветити прању подвозја. Ако то нисте радили током хладнијих мјесеци, сада је тренутак за темељно чишћење.
Сцена
Дарко Лазић први пут у јавности након смрти брата: Ево гдје ће наступити
На аутомобилу постоји неколико знакова који могу упућивати на то да је со већ почела остављати посљедице. Међу првим сигналима су промјене боје и блијеђење лака, посебно на доњим дијеловима каросерије, око блатобрана и иза точкова. Рани знакови често изгледају попут свијетлих, кредастих мрља или неуједначеног губитка сјаја. Треба обратити пажњу и на ситне смеђе или наранџасте тачкице, нарочито уз ивице врата, на спојевима лима и на подвозју. Управо су то често први трагови хрђе, која се може развити врло брзо ако се не реагује на вријеме.
Додатни знак упозорења могу бити замућени или изједени хромирани и метални дијелови, попут браника, завршетака ауспуха или украсних летвица. Када метал изгуби глаткоћу и сјај, то је често знак да је корозија већ почела.
Проблем може постати још озбиљнији када се со пробије испод слоја боје. Тада се могу појавити мјехурићи, љуштење и одвајање лака, нарочито на мјестима која су већ била изложена ситним ударцима каменчића.
Кошарка
Тотални преокрет у МВП трци: Ево како стоји Јокић
Након прања добро је руком прећи преко доњих дијелова каросерије. Ако површина остане храпава и зрнаста, могуће је да су се остаци соли већ задржали у заштитном слоју лака.
Нису угрожени само метални дијелови. Со може исушити и гумене бртве на вратима и прозорима, због чега с временом могу попуцати и повећати ризик од пропуштања воде и додатних оштећења унутрашњости возила.
Стручњаци савјетују да се аутомобил зими пере онда када су температуре изнад нула, а идеално када су још и нешто више. Најсигурније је возило прати средином дана, када су сунце и температура најповољнији, и то по сувом времену како би се аутомобил након прања могао потпуно осушити прије новог пада температуре.
Друштво
У понедјељак почиње Цвјетна недјеља: Један обичај се посебно односи на жене које желе да затрудне
Другим ријечима, со можда помаже да пут буде сигурнији, али за аутомобил може представљати дугорочан проблем. Управо зато редовно прање, нарочито подвозја, може бити једна од најважнијих ствари које ћете учинити за дуговјечност возила, преноси "Тпортал".
