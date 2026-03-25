Продаје се посебан Голф кец: Свега 36 километара на сату

АТВ

25.03.2026

14:57

Посебан Голф на аукцији
Фото: The Collectables

Први Голф произведен је 29. марта 1974. За разлику од Бубе, Голф је био опремљен водом хлађеним четвороцилиндричним мотором, самоносећом каросеријом, погоном на предње точкове, а дизајнирао га је Гиугиаро.

Године 1978. Голф је добио благи редизајн. Умјесто челичних браника, уграђени су пластични браници и направљене су неке мање преправке.

Маја Маринковић

Сцена

Маји Маринковић експлодирала задњица

Примјерак који се овдје нуди настао је у творници у Бриселу (творницу је наслиједио Ауди, а затворена је прије неколико година).

Вјероватно је ријеч о посљедњем произведеном Голфу 1 у творници у Бриселу 1983. године. Ријеч је о верзији с 5 врата у Дајмонд Силвер Металик боји и опремљен је, између осталог, алуминијским фелнама с “екстра широким” Гудјиер гумама.

Нема радија ни наслона за главу. Мотор од 1500 кубика са 70 коњских снага нема пуно проблема с Голфом који има масу од само 800 килограма.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Пензионери и борци добиће 200 милиона више, радници 500

Овај Голф има белгијску регистарску дозволу, оригиналне дијелове и само 36 километара на сату те је у беспријекорном стању.

Аутомобил иде на аукцију, а продавац је страствени колекционар посебних аутомобила. Како би направио мјеста за нове примјерке, жели продати Голф, уз помоћ аукцијске платформе "Колектаблс".

Купац треба узети у обзир да је возило дуже вријеме стајало, што значи да се морају обавити радови како би се аутомобил поновно довео у возно стање.

Сергеј Хорват

Хроника

У Приједору ухапшен Сергеј Хорват по Интерполовој потјерници

Голф се испоручује с белгијском потврдом о регистрацији. У првом кругу аукције цијена је била 25.500 евра и није било заинтересованих. Сад ћемо видјети хоће ли се цијена спуштати.

(Ревија ХАК)

Више из рубрике

Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

Ауто-мото

Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

7 ч

0
Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

Ауто-мото

Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

21 ч

0
УИО продаје седам аута: Цијене крећу од 1.600 КМ

Ауто-мото

УИО продаје седам аута: Цијене крећу од 1.600 КМ

22 ч

0
Паркинг Бањалука

Ауто-мото

Шта ако вас неко удари на паркингу и како наплатити штету

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

