Продаје се посебан Голф кец: Свега 36 километара на сату

Аутор:АТВ
25.03.2026
14:57
Коментари:0
Први Голф произведен је 29. марта 1974. За разлику од Бубе, Голф је био опремљен водом хлађеним четвороцилиндричним мотором, самоносећом каросеријом, погоном на предње точкове, а дизајнирао га је Гиугиаро.
Године 1978. Голф је добио благи редизајн. Умјесто челичних браника, уграђени су пластични браници и направљене су неке мање преправке.
Примјерак који се овдје нуди настао је у творници у Бриселу (творницу је наслиједио Ауди, а затворена је прије неколико година).
Вјероватно је ријеч о посљедњем произведеном Голфу 1 у творници у Бриселу 1983. године. Ријеч је о верзији с 5 врата у Дајмонд Силвер Металик боји и опремљен је, између осталог, алуминијским фелнама с “екстра широким” Гудјиер гумама.
Нема радија ни наслона за главу. Мотор од 1500 кубика са 70 коњских снага нема пуно проблема с Голфом који има масу од само 800 килограма.
Овај Голф има белгијску регистарску дозволу, оригиналне дијелове и само 36 километара на сату те је у беспријекорном стању.
Аутомобил иде на аукцију, а продавац је страствени колекционар посебних аутомобила. Како би направио мјеста за нове примјерке, жели продати Голф, уз помоћ аукцијске платформе "Колектаблс".
Купац треба узети у обзир да је возило дуже вријеме стајало, што значи да се морају обавити радови како би се аутомобил поновно довео у возно стање.
Голф се испоручује с белгијском потврдом о регистрацији. У првом кругу аукције цијена је била 25.500 евра и није било заинтересованих. Сад ћемо видјети хоће ли се цијена спуштати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
7 ч0
Ауто-мото
21 ч0
Ауто-мото
22 ч0
Ауто-мото
23 ч0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
14
15
10
15
07
15
06
Тренутно на програму