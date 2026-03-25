Додик: Пензионери и борци добиће 200 милиона више, радници 500

АТВ

АТВ

25.03.2026

12:50

12
Милорад Додик
Фото: АТВ

Република Српска завршава инвестициони циклус у области здравственог система, изградњом пет болница, јер хоћемо да наш народ има најбољу здравствену заштиту, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Дефинисали смо и реализујемо све капиталне пројекте у области енергетике, што нам омогућава дугорочну енергетску стабилност.

Великим улагањима у путну инфраструктуру исправљамо пропусте из прошлости, када је неко свјесно запостављао крајеве у којима је доминантно живио српски народ. Све то су били предуслови да сада можемо још више да уложимо у образовање, науку и усавршавање наших људи", рекао је Додик.

Он каже да је најважније, да уложимо у подизање животног стандарда.

"Поносан сам што ћемо ове године кроз плате запосленима исплатити 500 милиона марака више.

Пензионери и борци добиће 200 милиона више кроз пензије и борачки додатак. Република Српска иде напријед, желим још брже и још боље.

И то није само моја жеља, већ и обавеза, јер ко једном стане пред народ, више никада не смије стати иза њега", навео је Додик.

Више из рубрике

Самит енергетике у Требињу

Република Српска

Почела свечаност поводом отварања Самита енергетике

2 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Жељка Цвијановић у Даласу: Учествује на Конференцији конзервативне политичке акције

8 ч

2
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Изабран правобранилац Српске и потпредсједници Владе, Црнадак разријешен

8 ч

1
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Завршена 18. редовна сједница: Ево који су закони усвојени

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

