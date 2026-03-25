Додик: Пензионери и борци добиће 200 милиона више, радници 500

Аутор:АТВ
25.03.2026
12:50
Коментари:12
Република Српска завршава инвестициони циклус у области здравственог система, изградњом пет болница, јер хоћемо да наш народ има најбољу здравствену заштиту, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Дефинисали смо и реализујемо све капиталне пројекте у области енергетике, што нам омогућава дугорочну енергетску стабилност.
Великим улагањима у путну инфраструктуру исправљамо пропусте из прошлости, када је неко свјесно запостављао крајеве у којима је доминантно живио српски народ. Све то су били предуслови да сада можемо још више да уложимо у образовање, науку и усавршавање наших људи", рекао је Додик.
Он каже да је најважније, да уложимо у подизање животног стандарда.
"Поносан сам што ћемо ове године кроз плате запосленима исплатити 500 милиона марака више.
Пензионери и борци добиће 200 милиона више кроз пензије и борачки додатак. Република Српска иде напријед, желим још брже и још боље.
И то није само моја жеља, већ и обавеза, јер ко једном стане пред народ, више никада не смије стати иза њега", навео је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
16
15
14
15
10
15
07
15
06
Тренутно на програму