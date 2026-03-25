Изабран правобранилац Српске и потпредсједници Владе, Црнадак разријешен

Аутор: АТВ
25.03.2026
07:06
Народна скупштина на 18. редовној сједници је изабрала Алена Шеранића, министра здравља и социјалне заштите за потпредсједника Владе Републике Српске из реда бошњачког народа.
За потпредсједника Владе Републике Српске из реда хрватског народа изабрана је Анђелка Кузмић, министра пољопривреде, шумарства и водопривреде.
За правобраниоца Републике Српске изабрана је Јелена Пајић Баштинац, на период од четири године.
Народна скупштина разријешила је Игора Црнатка дужности замјеника предсједника и члана скупштинског Одбора за уставна питања. За замјеника предсједника и члана Одбора за уставна питања изабран је Миланко Михајилица.
