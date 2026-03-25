Logo
Large banner

Изабран правобранилац Српске и потпредсједници Владе, Црнадак разријешен

Аутор:

АТВ

25.03.2026

07:06

Коментари:

0
Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ

Народна скупштина на 18. редовној сједници је изабрала Алена Шеранића, министра здравља и социјалне заштите за потпредсједника Владе Републике Српске из реда бошњачког народа.

За потпредсједника Владе Републике Српске из реда хрватског народа изабрана је Анђелка Кузмић, министра пољопривреде, шумарства и водопривреде.

За правобраниоца Републике Српске изабрана је Јелена Пајић Баштинац, на период од четири године.

Народна скупштина разријешила је Игора Црнатка дужности замјеника предсједника и члана скупштинског Одбора за уставна питања. За замјеника предсједника и члана Одбора за уставна питања изабран је Миланко Михајилица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Црнадак

Јелена Пајић Баштинац

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner