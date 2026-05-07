Комеморација Бобану Кустурићу

Аутор:АТВ
Коментари:1
У Бањалуци је почела комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића.
Комеморацији у Културном центру Бански двор, осим чланова породице Кустурић, присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Ставандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, лидер СНСД-а Милорад Додик, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, директор Полиције Синиша Кострешевић, министри у Владе Републике Српске, представници јавног и политичког живота.
Прије почетка комеморације највиши званичници Републике Српске уписали су се у књигу жалости.
Бобан Кустурић биће сахрањен данас у 14.00 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.
Кустурић /52/ је уторак, 5. маја, пронађен мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног дјела у његовом страдању.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.
Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Одликован је орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму