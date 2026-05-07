Комеморација Бобану Кустурићу

Аутор:

АТВ
07.05.2026 10:06

Фото: ATV

У Бањалуци је почела комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића.

Комеморацији у Културном центру Бански двор, осим чланова породице Кустурић, присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Ставандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, лидер СНСД-а Милорад Додик, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, директор Полиције Синиша Кострешевић, министри у Владе Републике Српске, представници јавног и политичког живота.

Комеморација Бобана Кустурића-Додик
Прије почетка комеморације највиши званичници Републике Српске уписали су се у књигу жалости.

Комеморација Бобана Кустурића-Цвијановић
Бобан Кустурић биће сахрањен данас у 14.00 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.

Комеморација Бобана Кустурића-Каран
Кустурић /52/ је уторак, 5. маја, пронађен мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног д‌јела у његовом страдању.

Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.

Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.

Одликован је орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.

