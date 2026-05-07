Logo
Large banner

Подржана иницијатива СНСД-а: Смањење нотарских услуга за младе брачне парове при куповини прве некретнине

Аутор:

АТВ
07.05.2026 08:56

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске подржала је иницијативу ГрО СНСД-а Бањалука да се младим брачним паровима омогуће смањење нотарске накнаде при куповини прве некретнине.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да треба у што краћем року утврдити одређени проценат умањења награде нотара и дефинисати услове које требају испунити млади брачни парови који купују први стамбени објекат, те тражи од Министарства правде и Нотарске коморе да се хитно укључе у реализацију наведене иницијативе и да рјешења донесу у што краћем року.

Важећим уредбама предвиђена су умањења од 50 одсто за лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи, ратни војни инвалиди од I до IV категорије, чланови породице погинулих и несталих бораца Републике Српске, жртве ратне тортуре, цивилна лица са инвалидитетом која су корисници права на личну инвалиднину, лица која болују од ријетких болести и дјеца без родитељског старања.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наводи да је ово још једна у низу мјера које пружају подршку наталитету, те останку младих у њиховој отаџбини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

ГрО СНСД

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

"Бошњачки атаци на имовину Српске и СПЦ"

2 ч

0
У Српској рођено 17 беба

Република Српска

У Српској рођено 17 беба

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик данас путује у Москву

2 ч

0
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића

Република Српска

Данас комеморација Бобану Кустурићу

3 ч

0

  • Најновије

10

44

Будимир: Бобан је био не само колега, већ брат

10

42

Акција у Живиницама: Претресају се објекти Наила Јусића

10

36

"Крузер смрти" плови ка Тенерифима

10

23

Овај четвртак једном знаку доноси прави мир

10

17

Емотивни опроштај БХДЦА од Кустурића: Његово име је синоним за храброст

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner