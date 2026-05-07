Подржана иницијатива СНСД-а: Смањење нотарских услуга за младе брачне парове при куповини прве некретнине

Аутор:АТВ
Влада Републике Српске подржала је иницијативу ГрО СНСД-а Бањалука да се младим брачним паровима омогуће смањење нотарске накнаде при куповини прве некретнине.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да треба у што краћем року утврдити одређени проценат умањења награде нотара и дефинисати услове које требају испунити млади брачни парови који купују први стамбени објекат, те тражи од Министарства правде и Нотарске коморе да се хитно укључе у реализацију наведене иницијативе и да рјешења донесу у што краћем року.
Важећим уредбама предвиђена су умањења од 50 одсто за лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи, ратни војни инвалиди од I до IV категорије, чланови породице погинулих и несталих бораца Републике Српске, жртве ратне тортуре, цивилна лица са инвалидитетом која су корисници права на личну инвалиднину, лица која болују од ријетких болести и дјеца без родитељског старања.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наводи да је ово још једна у низу мјера које пружају подршку наталитету, те останку младих у њиховој отаџбини.
