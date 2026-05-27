Дјевојка Душка Тошића млађа од њега 10 година: Ево шта је рекла Карлеуша

Некадашњи фудбалер Душко Тошић поново је у центру пажње јавности, овога пута због свог љубавног живота.
Како су домаћи медији пренијели, Тошић је у емотивној вези са женом по имену Нора, која до сада није позната јавности, разведена је и мајка двоје дјеце, пише Телеграф
Њих двоје су, према наводима, заједно око пет мјесеци, често се виђају, иако покушавају да своју везу држе далеко од очију јавности.
Постоје двије верзије њиховог упознавања - према једној, контакт су започели преко друштвених мрежа, док друга верзија, која кружи међу њиховим пријатељима, говори да је до сусрета дошло у једном ресторану код заједничког пријатеља.
"Њих двоје су се годинама сретали и дружили преко заједничких пријатеља. Нико није очекивао да ће упловити у везу. У посљедње вријеме су нераздвојни и дјелују веома срећно. Нора је млађа од њега десет година, током студирања живјела је у иностранству", каже извор близак пару.
Управо тај локал касније је имао посебно мјесто у Душковом животу, будући да је, према наводима људи из његовог окружења, с тим пријатељем касније ушао и у пословну сарадњу и отворио ресторан. Због тога многи сматрају да је баш то мјесто било пресудно за почетак његове нове љубавне приче.
Након периода у којем је његов приватни живот често био тема медија, чини се да је Тошић сада пронашао мир, а они који га виђају у посљедње вријеме кажу да делује задовољно.
Подсјетимо, након вијести да је Душко Тошић упловио у везу са извјесном Нором, Јелена Карлеуша се данас појавила на снимању Пинкових звезда.
"Немам коментар, немам. Не, генерално за Душка не желим ништа да коментаришем".
На питање новинара да ли зна да је Душкова нова дјевојка прати, Јелена је рекла:
"Јел? Супер, све девојке мање-више мене прате у Србији и на Балкану, а и широм свијета".
Ипак, на инсистирање новинара да ипак да свој коментар о Душковој вези, она је рекла:
"Сигурна сам да је тако, мислим да је ово само измишљотина, али питајте Душка, што питате мене. Имате његов телефон".
Додала је и да нема контакт са Душком, те да се не чује с њим уопште.
"Нећу, не чујем се с њим, али најбоље је да о његовом приватном животу причате са Душком, ја са Душком немам комуникацију сем кад није ријеч о дјеци и нити било какав однос".
