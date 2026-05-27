Весна Ђогани о “проблемима” са мужем због Хариса Џиновића: "Не кајем се"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Весна Ђогани нашла се у центру пажње након што ју је супруг Ђоле Ђогани јавно критиковао због коментара о односу Хариса Џиновића и његове бивше супруге Мелине Галић.
Подсјећамо, развод Хариса и Мелине, након више од двије деценије брака, и даље изазива велику пажњу јавности и бројне реакције на домаћој естради, гдје се коментари познатих личности не смирују.
Међу онима који су јавно прокоментарисали овај естрадни разлаз нашла се и Весна Ђогани, али се њен потез нимало није допао њеном супругу Ђолету Ђоганију, који је одлучио да јој очита буквицу.
Наиме, Весна је недавно приликом појављивања на аеродрому јавно поткачила Мелину, истичући да је одраније упућена у њене поступке и да није могла да се начуди причама које су до ње долазиле.
Сцена
Драган Маринковић Маца прокоментарисао Мелину Џиновић: Што се није удала за водоинсталатера
Пјевачица је открила да је слушала Мелинина хвалисања у једном салону који је посјећивала, те је јавно поручила да јој је јако жао Хариса и да је у његовом тиму, називајући Мелинине поступке „грозним“.
Међутим, овакво јавно изношење туђег „прљавог веша“ наишло је на оштру осуду њеног супруга Ђолета Ђоганија. Како је и сама пјевачица признала у изјави за домаће медије, Ђоле ју је критиковао због овог оглашавања и било му је криво због онога што је изговорила, преноси Пинк.
„Разумем да си се солидарисала са Харисом, али немој, то ти не приличи“, гласила је Ђолетова оштра критика упућена супрузи, пише Ало
Ово, иначе, није први пут да Ђоле покушава да спријечи Весну да се мијеша у драму породице Џиновић. Како је Весна раније испричала, када је први пут чула спорне приче о Мелини у салону, имала је намјеру да све пренесе Харису, али јој муж то није дозволио.
Иако је признала да ју је супруг искритиковао и да се слаже са њим да се овога пута „мало излетјела“, Весна и даље стоји при својим ставовима.
„Не кајем се. Шта сам рекла - рекла сам, и то је то“, казала је.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
55 мин0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
17
58
17
54
17
45
17
41
17
35
Тренутно на програму