Џејла Рамовић и Александра Пријовић запјевале на прослави: Пјесмом разгалиле госте

27.05.2026 17:12

Džejla Ramović i Aleksandra Prijović
Босанскохерцеговачка музичка звијезда Џејла Рамовић и њена колегица Александра Пријовић запјевале су заједно на једној прослави у Београду, а снимак је привукао пажњу корисника друштвених мрежа.

Извеле су хит Душана Костића "Сачувај тајну". Корисницима друштвених мрежа допало се њихово извођење, а многи сматрају како би требале снимити дует.

"Тренутно дијеле прво мјесто. Нијансе су у питању", "Диве су обје. Свака је посебна на свој начин", "Зашто не сниме дует? Топ", неки су од коментара на ТикТоку.

Приватној забави присуствовали су и хрватски пјевачи Матија Цвек и Јаков Јозиновић. Они су са Џејлом Рамовић запјевали "Требаш ли ме", преноси Кликс

@dzejla.fan.stranica Džejla & Aleksandra ❤️ Beograd📍 #dzejlaramovic #dzejla #fyp #aleksandraprijovic #balkan

Џејла и Матија недавно су се придружили Јакову на његовом концерту у Сава Центру у Београду, када су отпјевали споменуту пјесму.

"Ми смо осјетили ту лијепу енергију док смо били тамо и док смо радили пробу. Јако лијепо смо се осјећали и након концерта, прије него што је то отишло толико вирално. Лијепа емоција између нас троје је исходовала тако да се свиди и другим људима. Ја сам од оних која никад не гледа ништа што се тиче мене, интервјуа и наступа. Ништа не прегледавам накнадно, али тај видео сам заљубљено гледала 10 пута", казала је Џејла за Гранд.

